Espana agencias

Llega a España una nueva borrasca de alto impacto, Ingrid, con oleaje, lluvia y nevadas

Madrid, 21 ene (EFE).- Una nueva borrasca de alto impacto llamada Ingrid, afectará al país a partir del viernes y causará un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la península.

La nueva borrasca ha sido nombrada por los servicios meteorológicos portugueses, ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la red social X.

La autoridad meteorológica recomienda a la población consultar los avisos en su web y aplicaciones móviles para estar al corriente de las alertas.

Ingrid azotará a buena parte del país, después de que la borrasca Harry también de alto impacto haya sacudido al Mediterráneo desde el lunes con lluvias torrenciales que han provocado grandes inundaciones sobre todo en Girona, además de fuerte viento y oleaje en el área mediterránea además de nevadas en zonas del interior.

La previsión para hoy es que continúe la inestabilidad en la península y Baleares con la borrasca Harry dejando precipitaciones en zonas del archipiélago y de la fachada oriental peninsular, y que serán abundantes en el cabo de la Nao (Comunidad Valenciana), aunque el temporal tenderá ya a alejarse por el Mediterráneo.

Por el contrario, hoy serán probables las precipitaciones persistentes y localmente fuertes al otro lado del país; Galicia está en alerta roja por peligro extraordinario en el litoral de A Coruña por olas de hasta 9 metros; y también lloverá con intensidad en zonas de Cádiz. EFE

