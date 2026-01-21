Levantan los peajes de la C-32 sur tras la suspensión de Rodalies por accidente de tren

Barcelona, 21 ene (EFECOM).- El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha levantado las barreras de los peajes de la C-32 sur, en ambos sentidos, ante el incremento del tráfico rodado por la suspensión del servicio de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente ayer de un tren en Gelida (Barcelona), que está causando retenciones en la red viaria.

Adif mantiene suspendida este miércoles la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente de ayer, que provocó un muerto y 37 heridos, hasta que haya sido reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.

Ante la previsión de un incremento de la movilidad viaria, el SCT ha decidido levantar las barreras de los peajes de la C-32 sur, según informa en un comunicado.

La suspensión del servicio de Rodalies está provocando importantes retenciones desde primera hora de la mañana en la red viaria catalana, sobre todo, en la AP-7 y en todas las vías de acceso hacia Barcelona. EFECOM