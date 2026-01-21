Las tres mujeres tras el sonido de 'Sirat', a un paso de poder hacer historia del cine

Barcelona, 21 ene (EFE).- Las tres mujeres responsables del aplaudido sonido de la película 'Sirat', Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, preseleccionadas para los Óscar, podrían convertirse este jueves en las primeras nominadas al mejor sonido con un equipo enteramente femenino de la historia de los premios Óscar.

En una entrevista con EFE, la tríada de sonidistas que conforman dos catalanas y una aragonesa ha reflexionado sobre cómo se han convertido en referentes para las estudiantes de cine, la dificultad de recoger el audio en el desierto o la oportunidad de dar más visibilidad al sonido como arma narrativa en las películas.

Casanovas, que ha participado en las últimas semanas en la "carrera" de promoción de 'Sirat' en Los Ángeles, ha explicado que sonidistas de grandes producciones de Estados Unidos la han felicitado por la calidad del sonido de la película, así como por haber conseguido conformar un equipo enteramente femenino.

"Nos cuentan que en Hollywood estos departamentos están aún más masculinizados y que les encanta que una película de la que se destaca el sonido la hayan hecho tres mujeres", cuenta Casanovas.

Echando la vista atrás a sus inicios, Villavieja reconoce que ha tenido "alguna" referente femenina, pero no demasiadas. Lo mismo que le pasa a Praderas, quien rememora algunos momentos del pasado en los que la llamaban 'niña' otros compañeros de equipo.

"Nunca había pensado que seríamos referentes pero viendo lo que está pasando y los mensajes que nos llegan nos damos cuenta que igual sí", apunta Casanovas, quien como sus compañeros aún no ha tenido tiempo de digerir el éxito de su trabajo.

El buen trabajo de sonido de 'Sirat' ha dado asimismo "mayor visibilidad" y "reconocimiento", explican, a su departamento, el de sonido, que solo está en el centro de conversación cuando la película tiene problemas de sonido.

"Nos gusta que la gente empieza a darse cuenta del sonido como herramienta de escritura y la importancia de un buen sonido en una película para emocionarse", ha afirmado Villavieja.

En el caso de la película de Oliver Laxe, una de las mayores dificultades fue grabar en una planicie de suelo calcario que se deshacía al pisarlo, explica Villavieja, responsable del sonido en directo de rodaje.

Los enormes muros de piedra de la película también creaban reverberaciones y el viento y las tormentas de arena tampoco ayudaban.

Casanovas fue la encargada de coger todos los audios grabados y realizar el diseño de sonido, un proceso que terminó Praderas, encargada de la mezcla final.

Tres mujeres de distintas generaciones y experiencias profesionales y formativas que podrían hacer historia si son nominadas al Óscar y el premio al mejor sonido cae por una vez en manos exclusivamente femeninas tras 98 años de historia de los galardones de la academia de Estados Unidos.

Las tres seguirán este jueves la lectura de los nominados junto a otros miembros del equipo de 'Sirat' en Madrid. "Si no salimos será la celebración del fin de la carrera de los 'Óscar' y si nos nominan, pues seguiremos el camino hasta donde lleguemos", ha explicado Villavieja.

"Es una locura todo lo que nos pasa con la película. Sea como sea, estamos muy felices", ha añadido Praderas, quien junto a sus dos compañeras ya recogieron el pasado sábado un galardón de los premios de cine europeo y podrían repetir gesto tanto en los premios Gaudí como en los Goya, entre otros.

Además de a mejor sonido, 'Sirat' podría salir nominada en las categorías de Mejor Película Internacional, Fotografía, Música Original y Cásting. EFE

