Las reservas internacionales netas de El Salvador crecen cerca del 29 % al cierre de 2025

San Salvador, 21 ene (EFECOM).- Las reservas internacionales netas de El Salvador crecieron cerca del 29 % en 2025, respecto a 2024, para alcanzar los 4.484,49 millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) obtenidos este miércoles.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales de un país están constituidas por aquellos activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos.

En El Salvador, este monto de reservas al cierre de 2025 es superior en 1.001,63 millones de dólares a los 3.482,86 millones registrados a diciembre de 2024.

La cifra más alta del año se registró en septiembre pasado (4.782,19 millones de dólares). En octubre las reservas fueron de 4.649,76, en noviembre bajaron a 4.518,72 y en diciembre a 4.484,49 millones.

Del total de las reservas acumuladas en 2025, un total de 4.347,93 millones de dólares corresponden a reserva de moneda extranjera, de acuerdo con los datos del BCR.

El Salvador y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo por 1.400 millones de dólares, que incluye medidas relacionadas con las reservas.

De acuerdo con la institución financiera internacional, el programa tiene por objeto "reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas". EFECOM

EFE

