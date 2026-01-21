Las bolsas europeas abren con leves caídas atentas a la intervención de Trump en Davos

Madrid, 21 ene (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la sesión de este miércoles con leves caídas con la mirada puesta en la intervención del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Foro de Davos, en un momento en el que los mercados están pendientes del incremento de la tensión comercial por las nuevas amenazas arancelarias a la UE.

En los primeros compases de sesión, la bolsa que más cae es la de Madrid, el 0,49 %; seguida de Fráncfort, con el 0,35 %; Milán, con el 0,26 %; París, con el 0,02 %; y Londres, con el 0,01 %.

Precisamente en el Reino Unido se ha conocido que el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido subió dos décimas en diciembre 2025 respecto a noviembre y acabó el año en el 3,4 %.

Con el euro depreciándose el 0,12 % frente al dólar, pero siguiendo por encima de 1,17 unidades el cambio, el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,13 %.

Las bolsas europeas centran su atención en el discurso que hoy pronunciará Trump en Davos a las 14:30 horas y que se centrará en la positiva evolución de la economía de EE. UU., aunque el interés se centrará en la situación actual de tensión comercial y geopolítica, lo que podría introducir volatilidad en los mercados.

A esta hora, los futuros de Wall Street avanzan leves subidas del 0,38 % para el Nasdaq y el S&P 500, y del 0,25 % para el Dow Jones de Industriales, después de que ayer este último índice terminara con una caída del 1,76 %, el tecnológico del 2,39 % y el S&P 500 del 2,06 %.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,41 % este miércoles lastrado por la tensión geopolítica por Groenlandia; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 0,49 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,08 %; el parqué de Shenzhen un 0,70 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre sube un 0,35 %.

El precio del oro continúa subiendo y ha logrado un nuevo máximo histórico al aproximarse a los 4.900 dólares, al situarse en 4.887,19 dólares a las 07:31 horas, mientras que a esta hora sube un 2,18 % a 4.867,9 dólares.

La plata se aprecia el 0,49 % y ha recuperado el precio de la onza de 95 dólares tras llegar ayer a acercase a los 96 dólares.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae el 1,31 %, hasta los 64,09 dólares el precio del barril; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., se deja el 1,25 %, hasta los 59,73 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años cae hasta el 2,836 %, mientras que la del español también baja hasta el 3,229 %, con la prima de riesgo situada en 38,9 puntos básicos.

El bitcóin desciende un 0,24 %, a 89.139,2 dólares. EFECOM

