Espana agencias

Laporta espera que la salida de Ter Stegen sea "un hasta luego"

Guardar

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles que espera que la salida del capitán Marc-André ter Stegen, cedido al Girona hasta final del temporada, sea "un hasta luego" y ha justificado este movimiento por la necesidad del alemán de jugar partidos para ir al Mundial.

"Se ha dado esta circunstancia contradictoria. Queremos lo mejor para él, al mismo tiempo lo queremos en el Barça, pero sabemos que si quiere jugar el Mundial tiene que jugar partidos y estando recuperándose de una lesión aquí quizás era más difícil", ha valorado el máximo dirigente azulgrana.

En declaraciones a los medios de comunicación que han acompañado al Barcelona a Praga, donde el equipo catalán se enfrentará este miércoles por la noche al Slavia en la Liga de Campeones, Laporta ha afirmado que Ter Stegen "sabe que el Barça es su casa" y no ha descartado su regreso la próxima temporada

"Esto es una cesión hasta final de curso. Espero que vaya al Mundial y después ya hablaremos. Tiene contrato con nosotros, sigue siendo jugador del Barça. Le deseo lo mejor al gran capitán, porque es una persona excepcional", ha añadido.

Sobre el partido de esta noche contra el Slavia en la penúltima jornada de la fase liga de la Champions, Laporta ha comentado que ve "posible" cumplir el objetivo de terminar entre los ocho primeros clasificados.

"Si ganamos los dos partidos que quedan seremos candidatos seguro. Será muy importante tener más goles que los rivales. Viendo como está la clasificación muchos equipos pueden estar empatados", ha concluido. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Demuestran que entrenar fuerza mejora en seis meses la función cognitiva en mayores

Infobae

Cristina Monge gana el premio Paidós con el ensayo activista 'Contra el descontento'

Infobae

Robles exige a Putin que "deje de poner obstáculos" al acuerdo de paz en Ucrania

Infobae

La Policía Nacional destina 850 efectivos para el dispositivo de seguridad de Fitur

Infobae

Gelida, consternada por el accidente ferroviario que ha causado un muerto y 37 heridos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europol logra la mayor operación

Europol logra la mayor operación contra las drogas sintéticas de la historia de la UE: 24 laboratorios clandestinos y casi 300 toneladas

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo lleva ante la Justicia para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

Felipe VI, ante el Parlamento Europeo: “No podemos aceptar planteamientos geopolíticos de otra época. La fuerza sin principios equivale a barbarie”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “La empresa

Juanma Lorente, abogado: “La empresa no puede elegir la mitad de los días que te vas de vacaciones”

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 1 del 21 enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 de Triplex de la Once este miércoles 21 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1 hoy, miércoles 21 de enero del 2026

Triplex de la Once Sorteo 5: resultados del martes 20 de enero de 2026

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco