Espana agencias

Lagarde pide a la UE una posición de determinación colectiva y unidad ante Trump

Guardar

París, 21 ene (EFECOM).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) cree que la Unión Europea (UE) debe mostrar "determinación colectiva" y "unidad" ante el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya política va hacia "un nuevo orden internacional" que implicará "una reorganización profunda" de la economía europea.

En una entrevista este miércoles en la emisora francesa RTL, Lagarde subrayó que los europeos deben "indicar los instrumentos de los que disponen, mostrar determinación colectiva, estar unidos", como postura ante un Trump que precisamente con frecuencia adopta también una actitud de fuerza dentro de su estrategia de negociación.

"Lo que me parece fundamental es la unidad y la determinación" y eso permitirá más tarde determinar lo que harán los europeos, una vez que el presidente estadounidense "haya redefinido su posición" esta tarde en el discurso que tiene programado ante el Foro Económico Mundial de Davos.

Recordó que Trump a menudo adopta una estrategia de transacción e inicialmente pone el listón muy alto para avanzar sus posiciones y luego negocia.

Preguntada sobre si está preocupada, la presidenta del BCE dijo que está "en alerta" y señaló que lo que le inquieta es que puedan alterarse los resultados económicos de los que "tenemos razones para estar más bien satisfechos" por "la incertidumbre que hace pesar Donald Trump sobre el mundo".

Dijo esperar que los economistas del entorno del presidente estadounidense le avisen sobre el impacto que podrían tener los nuevos aranceles con los que ha amenazado a los europeos para la inflación en Estado Unidos.

Lagarde se mostró convencida además de que Trump estará atento a los movimientos de los mercados financieros y, a ese respecto, consideró que "lo que ocurrió ayer no creo que le tranquilice", en referencia a la bajada generalizada.

A la cuestión de si Estados Unidos es todavía un aliado de los europeos, su respuesta fue que "se comporta de forma muy rara para ser aliado" porque "amenazar con hacerse con un territorio que de forma clara no está en venta como Groenlandia y agitar restricciones arancelarias y de diverso orden sobre el comercio internacional no es mostrar un comportamiento muy aliado".

Para Lagarde, el "nuevo orden internacional" que está instalando Trump "debe llevarnos a una revisión profunda de la forma como organizamos nuestra economía en Europa, de la forma como establecemos relaciones con otros países del mundo que juegan con las mismas reglas que nosotros".

La presidenta del BCE, que está también en Davos, señaló que probablemente no hablará con el presidente estadounidense, pero que tiene intención de escuchar su discurso. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El grupo ferroviario de Italia, principal propietario de Iryo, ofrece su apoyo a España

Infobae

Detienen en Málaga a una madre cuyo bebé de 4 meses dio positivo en cannabis

Infobae

La previsión de lluvia amenaza con dificultar los trabajos de rescate en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Llega a España una nueva borrasca de alto impacto, Ingrid, con oleaje, lluvia y nevadas

Infobae

El comercio mundial se frenará en 2026 por impacto de aranceles, según Crédito y Caución

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hijo desheredado por su

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

España participa en la misión militar “más visible” de la OTAN en 2026: 10.000 militares de 11 países distintos forman ‘Steadfast Dart 26’

Adif elimina el límite de velocidad en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona tras reducir a 160 km/h por la presencia de baches en las vías

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco