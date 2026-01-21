Lagarde (BCE) abandona cena en Davos molesta por comentarios de secretario Comercio EEUU

Davos (Suiza), 21 ene (EFECOM).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se levantó anoche de forma abrupta de una cena organizada por el Foro de Davos (Suiza), tras considerar ofensivos algunos comentarios del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, según recoge el Wall Street Journal.

Según este diario, que cita fuentes presentes en la cena, los comentarios de Lutnick estaban relacionados con la actitud europea frente las pretensiones del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia, si bien no ha trascendido su contenido.

Según las fuentes consultadas por el diario, algunos invitados aplaudieron las declaraciones de Lutnick, que destacaban el poder de Estados Unidos en comparación con Europa, y otros le abuchearon.

Las mismas fuentes señalan que Lagarde se levantó de la mesa antes de que acabara la cena, que había organizado dentro del Foro de Davos el presidente de Blackrock, Larry Fink.

El BCE ha eludido comentar el incidente, mientras que un portavoz de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos citado por el diario ha asegurado que durante el discurso, de tres minutos del secretario Lutnick, nadie se marchó apresuradamente, y que sólo una persona abucheó, el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore. EFECOM