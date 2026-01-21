Espana agencias

La Universitat de Barcelona (UB) suspende los exámenes ante los problemas de movilidad

Barcelona, 21 ene (EFE).- La Universitat de Barcelona (UB) ha suspendido los exámenes previstos para este miércoles en sus diferentes facultades debido a las dificultades de movilidad en Cataluña por la interrupción del servicio de Rodalies.

Fuentes de la UB han confirmado a EFE que se ha tomado esta decisión al constatar los problemas con los que se estaban encontrando muchos estudiantes para acudir a sus respectivas facultades, en pleno período de exámenes.

Junto con los exámenes, la UB ha suspendido también las actividades de evaluación previstas para hoy.

Por su parte, la Universitat de Girona (UdG) y la Rovira i Virgili (URV) han decidido mantener la actividad académica y de evaluación y han pedido a los estudiantes que no puedan llegar a las pruebas por los problemas de movilidad que contacten con sus profesores lo antes posible, según ha informado el Departamento de Universidades.

La URV ha señalado que habilitará mecanismos alternativos para los estudiantes que no puedan llegar a sus facultades.

Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias y en el que falleció el maquinista y 37 personas resultaron heridas. EFE

