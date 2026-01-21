La suspensión de Rodalies crea desconcierto en los usuarios y obliga a buscar alternativas

Barcelona, 21 ene (EFECOM).- Muchos viajeros de Rodalies se han encontrado este miércoles con la sorpresa de la suspensión del servicio de trenes en Cataluña al llegar a la estación de Sants, la más importante de Barcelona, y han tenido que buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo y seguir con su día a día.

Algunos de los usuarios se han quejado de la falta de información a primera hora de la mañana ya que la web de Rodalies, según han dicho, no recogía la interrupción del servicio, así como tampoco las pantallas de la estación.

Entre la confusión y el desconcierto, algunos viajeros se quejaban de esta falta de información mientras que otros mostraban su comprensión por las alteraciones del servicio dado el grave accidente ferroviario ocurrido este martes entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), que provocó la muerte de un maquinista y heridas a 37 personas.

A media mañana, desde la estación se informa ya por megafonía de que el servicio de Rodalies continúa interrumpido y que siguen los trabajos de verificación en las vías. Las pantallas indican también que los trenes no circulan todavía.

Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal en Gelida, donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias.

El gestor ferroviario ha detallado que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.

En contraste con la situación de Rodalies, el servicio de alta velocidad no se ha visto afectado este miércoles y los trenes han ido saliendo y circulando con normalidad.

Ello ha ayudado a algún usuario que debía trasladarse a Lleida o a Girona a encontrar alternativas para acercarse a su destino final.

Unos 400.000 viajeros utilizan cada día en Cataluña el servicio de Rodalies, según los últimos cálculos.

La interrupción de Rodalies ha provocado además una mayor afluencia de viajeros en la red del Metro de Barcelona.

Fuera de la capital catalana se han producido colas en muchas estaciones de autobuses, ya que es uno de los medios de transporte que se ha erigido como alternativa al tren. EFECOM

(vídeo)