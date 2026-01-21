La producción de vehículos cae un 4,3 % en 2025 por exportaciones y ajuste electrificados

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La producción de vehículos en España en 2025 retrocedió un 4,3 %, hasta las 2.274.026 unidades, por la menor demanda procedente de los principales mercados europeos y la adaptación de las fábricas a los nuevos modelos electrificados, según los datos de la patronal Anfac publicados este miércoles.

Si solo se observan los datos de diciembre, las unidades producidas en dicho mes aumentaron un 3,3 % hasta los 144.245 vehículos.

Por tipos de vehículos, en el acumulado del año se han fabricado 1.810.331 turismos, que supone un descenso del 5,7 % respecto a 2024; mientras que los comerciales e industriales aumentaron un 1,2 % en el ejercicio, hasta 463.695 unidades ensambladas.

José Luis López-Tafall, director general de Anfac, señala en un comunicado que a pesar del crecimiento en diciembre no se ha podido compensar un 2025 marcado por la baja demanda de unidades en Europa, principal destino de exportaciones, y las adaptaciones de las fábricas españolas a los nuevos modelos electrificados.

De esta manera, considera que este descenso de la producción es una señal de que hay que reforzar y actuar de inmediato sobre el sector de la automoción no solo de España, sino de Europa y destaca que en España el camino es desarrollar las medidas del Plan España Auto 2030.

Respecto a la producción por fuentes de energía, en el conjunto de 2025 se fabricaron 890.495 unidades de vehículos de gasolina que representaron un 39,2 % del total tras una caída de 9 puntos porcentuales respecto a un año antes.

Además, se fabricaron 492.241 unidades con propulsión diésel, un 21,6 %, lo que representa un ligero retroceso de 0,4 puntos porcentuales respecto a 2024; mientras que los híbridos eléctricos (HEV) ascendieron a 626.441 unidades, un 27,5 % de la cuota (7,9 puntos porcentuales más que un año antes).

Por su parte, los electrificados producidos en España ascendieron a 225.206 unidades, un 9,9 % del total, un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto al año previo.

De estos electrificados, 107.732 unidades fueron eléctricos (BEV), lo que se traduce en una cuota del 4,7%; mientras que los híbridos enchufables (PHEV) ascendieron a 117.474 unidades, un 5,2 %.

Respecto a las exportaciones, en diciembre se registró un descenso del 7,1 % respecto al mismo mes del año previo y en el acumulado anual la caída es del 8,2 % respecto a 2024, hasta 1.950.103 unidades.

Por destinos de exportación, la cuota de vehículos a Europa representó el 92,6 % de la exportación total en el año, 0,5 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2024; mientras que África y Asia aumentaron su demanda durante 2025, un 2,6 y un 1,7 % respectivamente.

Los principales destinos de exportación en 2025 fueron Alemania con 340.179 unidades, el 17,4 % de los vehículos enviados; seguido por Francia, con 337.166 vehículos, el 17,3 % de las exportaciones y el Reino Unido, con 240.826 unidades, que representa el 12,3 %.

Respecto al resto de mercados, Anfac destaca el aumento de Turquía, cuya cuota crece hasta representar un 12 % y adelanta a Italia. EFECOM