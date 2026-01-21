Espana agencias

La previsión de lluvia amenaza con dificultar los trabajos de rescate en Adamuz (Córdoba)

Guardar

Córdoba, 21 ene (EFE).- La alta previsión de lluvia para la localidad de Adamuz (Córdoba) durante toda la jornada de te miércoles podría dificultar las labores de rescate de los dos trenes de alta velocidad siniestrados el pasado domingo en el que han fallecido al menos 42 personas.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan que la probabilidad de precipitaciones este miércoles en Adamuz se establece en el 20 por ciento hasta las 13.00 horas, cuando se eleva hasta el cien por cien para el resto del día acompañada de posibles tormentas.

Esta previsión podría condicionar las labores de búsqueda y rescate en los dos trenes accidentados que se ha prolongado durante toda la madrugada y para las que siguen llegando maquinaria pesada que facilite los trabajos en la zona cero del accidente.

Por el momento, una vez que las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente, la maquinaria pesada puede llegar hasta el Alvia y levantar los coches destrozados, para seguir buscando posibles víctimas.

Según explicó anoche el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ya se logró abrir una vía que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.

Una vez que se han levantado y desplazado los vagones del Iryo, por los que también pasaron perros detectores, se descarta, salvo sorpresa, que haya más fallecidos en ese tren.

La actuación ahora se centra en el Alvia, en concreto en el vagón cafetería, donde se trabaja con "máxima precisión" cortando trozos pequeños con una máquina similar a una tijera y retirándolos con otra máquina de pinza. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenida una estudiante en Sevilla por un incendio donde murió la anciana a la que cuidaba

Infobae

Las tres mujeres tras el sonido de 'Sirat', a un paso de poder hacer historia del cine

Infobae

La Universitat de Barcelona (UB) suspende los exámenes ante los problemas de movilidad

Infobae

Munar, sobrevive, salva un punto de partido ante Svrcina y avanza a segunda ronda

Infobae

El Cisne ficha al colombiano Santiago Bedoya

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

Cristina Pastor Recover, la jueza que estrena su plaza fija asumiendo la investigación del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

España participa en la misión militar “más visible” de la OTAN en 2026: 10.000 militares de 11 países distintos forman ‘Steadfast Dart 26’

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco