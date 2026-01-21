La previsión de lluvia amenaza con dificultar los trabajos de rescate en Adamuz (Córdoba)

Córdoba, 21 ene (EFE).- La alta previsión de lluvia para la localidad de Adamuz (Córdoba) durante toda la jornada de te miércoles podría dificultar las labores de rescate de los dos trenes de alta velocidad siniestrados el pasado domingo en el que han fallecido al menos 42 personas.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan que la probabilidad de precipitaciones este miércoles en Adamuz se establece en el 20 por ciento hasta las 13.00 horas, cuando se eleva hasta el cien por cien para el resto del día acompañada de posibles tormentas.

Esta previsión podría condicionar las labores de búsqueda y rescate en los dos trenes accidentados que se ha prolongado durante toda la madrugada y para las que siguen llegando maquinaria pesada que facilite los trabajos en la zona cero del accidente.

Por el momento, una vez que las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente, la maquinaria pesada puede llegar hasta el Alvia y levantar los coches destrozados, para seguir buscando posibles víctimas.

Según explicó anoche el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ya se logró abrir una vía que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.

Una vez que se han levantado y desplazado los vagones del Iryo, por los que también pasaron perros detectores, se descarta, salvo sorpresa, que haya más fallecidos en ese tren.

La actuación ahora se centra en el Alvia, en concreto en el vagón cafetería, donde se trabaja con "máxima precisión" cortando trozos pequeños con una máquina similar a una tijera y retirándolos con otra máquina de pinza. EFE