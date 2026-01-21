La patronal Pimec dice que Rodalies se gestiona a "golpe de titular" y sin inversión real

Barcelona, 21 ene (EFECOM).- El presidente de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha criticado este miércoles que el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) pone de relieve que Rodalies se está gestionando a "golpe de titular" y con "populismo", pero sin una inversión real.

Cañete ha afirmado que "se hacen presupuestos, se habla de inversiones en infraestructuras y vienen responsables gubernamentales hablando de lluvia de millones", pero luego no se ejecutan, y ha enfatizado: "Llevamos mucho tiempo con muchos titulares, pero poca acción".

"Basta ya de populismo, tenemos que pedir responsabilidades a quienes las tienen", ha continuado.

El representante de las pymes ha defendido que "un país que no invierte ni planifica acaba con accidentes como el de anoche", y ha insistido en que se está en un "momento de cambio, de reflexiones sobre financiación y modelos de inversión" que tienen que resultar en cambios y adaptaciones que eviten incidencias en Rodalies.

"Una acción es un accidente, una doble acción es una tendencia, pero si es sistemático ya es una evidencia", ha dicho en referencia a la falta de inversión en Rodalies. EFECOM