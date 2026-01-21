La ministra alemana de Economía rechaza especular sobre aranceles si luego no se aplican

Davos/Berlín, 21 ene (EFECOM).- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, ha rechazado este miércoles desde el Foro Económico de Davos especular sobre posibles contramedidas si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple finalmente su amenaza de imponer aranceles en respuesta a las tensiones por Groenlandia, y ha subrayado la importancia de que Europa se mantenga unida.

"Sólo puedo aplicar medidas cuando sé lo que realmente hay sobre la mesa y, salvo anuncios, no sabemos nada. Tampoco me parece bien especular públicamente sobre medidas que luego quizá ni se apliquen", ha dicho a la prensa alemana en Davos.

Lo que hay que hacer dentro de la Unión Europea (UE) es debatir qué medidas son adecuadas en qué momento, y ese es el tema que están tratando los jefes de Estados y de Gobierno, ha precisado

"Todo lo que divida a Europa hacia afuera o deje ver desacuerdos no nos ayuda. Eso nos debilita y, por eso, hay que permanecer unidos internamente, poner las cartas sobre la mesa, pero sin especular sobre ello en público", ha afirmado.

Para Reiche la política arancelaria ya ha provocado una desaceleración del crecimiento económico, por lo que ha advertido de que la imposición de nuevos gravámenes tendría efectos similares.

No obstante, más que los aranceles en sí, es sobre todo la incertidumbre la que hace que los mercados reaccionen con cautela y con una desaceleración del dinamismo económico, algo que se ha podido observar no sólo aquí, sino también al otro lado del Atlántico, ha considerado.

"Necesitamos una estrategia común para el Ártico. El Ártico es importante desde el punto de vista militar, estratégico y de materias primas. Debemos encontrar, junto con nuestros socios, la manera de mejorar nuestro compromiso con el Ártico", ha defendido.

Al mismo tiempo, ha subrayado que Groenlandia, a la que quiere anexionarse el presidente de EE. UU, Donald Trump, y Dinamarca son soberanas; y que "la integridad territorial danesa no se pone en duda en ningún momento".

Reiche ha aludido a que, en sus 75 años de historia, la familia transatlántica ha tenido diferentes temas y convivido con diferentes caracteres, pero siempre unidos por valores comunes y la convicción de que la cooperación es mejor que los conflictos.

"Y estoy seguro de que volveremos a encontrar ese punto de encuentro", ha indicado.

Por otra parte, Reiche ha calificado de "gran éxito" el cierre del acuerdo UE-Mercosur, tras 25 años de negociaciones; y ha instado a firmar con rapidez acuerdos similares con India, Malasia, Indonesia y México.

"Lo importante es que nos busquemos socios internacionales (...) Cuando antiguas alianzas se debilitan o se rompen, necesitamos nuevas alianzas en todo el mundo y debemos lograrlo, junto con Europa, más rápidamente que hasta ahora", ha declarado. EFECOM

