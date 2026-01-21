Espana agencias

La Justicia brasileña rechaza suspender una licitación adjudicada a Acciona en São Paulo

Guardar

São Paulo, 21 ene (EFECOM).- La Justicia brasileña denegó una solicitud para suspender de manera cautelar el resultado de una licitación adjudicada a la compañía española Acciona para la construcción de un tramo viario en São Paulo, ya que el juez no vio indicios de ilegalidad, informaron este miércoles a EFE fuentes del caso.

El Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo rechazó un recurso presentado por Álya, empresa líder del consorcio que formó junto con Odebrecht, cuya propuesta fue desclasificada por desviarse del pliego inicial de condiciones del proyecto. Ambas compañías son brasileñas.

Álya alega que obtuvo la mejor nota tras el análisis técnico-económico de todas las candidaturas y que su desclasificación por parte de la comisión de licitación vinculada a la Alcaldía de São Paulo es "injustificada" e "ilegal".

Sin embargo, el fallo del juez Marcio Ferraz Nunes, al que tuvo acceso EFE, rechazó los argumentos de Álya, dijo no ver indicios de ilegalidad y subrayó que la documentación presentada en la denuncia no desvirtúa la decisión de declarar vencedora de la licitación a Acciona.

"La suspensión de un procedimiento licitatorio de tal magnitud sin oír previamente a la Administración configuraría un riesgo para el orden administrativo y el interés público, especialmente cuando la ilegalidad no resulta manifiesta de plano", recoge la resolución judicial, para la que cabe recurso.

La Alcaldía de São Paulo adjudicó a Acciona un contrato de 2.099 millones de reales (unos 334 millones de euros) para la construcción de un estratégico tramo comprendido entre la Avenida Jornalista Roberto Marinho y la Rodovia dos Imigrantes.

El proyecto contempla la ejecución de tres carriles nuevos por calzada a lo largo de 4,7 kilómetros, incluyendo tres viaductos y dos túneles, así como un carril bici.

Asimismo, incluye un "macrodrenaje" para el desvío de un canal de aguas pluviales y la urbanización de un parque lineal con zonas recreativas.

Acciona fue proclamada vencedora del concurso, realizado en noviembre pasado, a pesar de haber quedado en tercer lugar en la licitación por haber obtenido peor valoración en el análisis técnico-económico que los otros dos consorcios en liza, indicaron a EFE fuentes empresariales implicadas en el caso.

Sin embargo, tras una serie de recursos dentro del proceso, la coalición formada por Álya y Odebrecht fue desclasificada y al segundo consorcio se le redujo la nota, quedando en primer lugar Acciona.

En paralelo, la Fiscalía de São Paulo investiga por la vía civil si hubo "irregularidades administrativas" y "perjuicio al patrimonio público" en la adjudicación a la firma española.

Acciona dijo en una nota enviada a EFE que su proyecto "siguió todos los procedimientos necesarios y cumplió estrictamente con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones".

"La empresa refuerza su compromiso con la ética, la transparencia y la legalidad en su actuación y reafirma su compromiso con la población brasileña para la ejecución de obras fundamentales para la infraestructura del país", añadió. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP rompe su estrategia de no agresión al Gobierno pero aboga por mantener la calma

Infobae

Guardiola responde a Vox que está "en su mano" entrar en el gobierno de Extremadura

Infobae

Luismi Cruz: "Es un partido importante, pero no será definitivo"

Infobae

UGT pide convocar el comité general de Adif y Renfe y aclarar con urgencia los accidentes

Infobae

UGT y CCOO se desmarcan de la huelga en las conserveras pesqueras que mantiene CIG

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La llamada del centro de

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al tren Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

Julio Iglesias solicita a la Fiscalía la denuncia de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual y califica de “insólito” no tener acceso a una copia

Europol logra la mayor operación contra las drogas sintéticas de la historia de la UE: 24 laboratorios clandestinos y casi 300 toneladas

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Resultados del Sorteo 2 de Super Once: ganadores y números premiados del miércoles 21 de enero

Juanma Lorente, abogado: “La empresa no puede elegir la mitad de los días que te vas de vacaciones”

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 1 del 21 enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 de Triplex de la Once este miércoles 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco