La jueza rechaza incluir a dos personas fallecidas como víctimas mortales de la dana

València, 21 ene (EFE).- La jueza de Catarroja que instruye la investigación penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha rechazado, en sendos autos, incluir en la causa a dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, como nuevas víctimas mortales de la catástrofe, por lo que la cifra total sigue en 230.

La instructora ha denegado así, en dos autos notificados este miércoles a las partes y hechos púbicos por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, las solicitudes cursadas por los familiares de ambos fallecidos, al entender que no puede establecerse "un nexo causal" entre esas muertes y los hechos objeto de la investigación.

Uno de los familiares pedía la inclusión en la causa de su padre, fallecido el día de dana tras sufrir un dolor en el costado derecho y llamar hasta 82 veces a urgencias sin obtener respuesta, mientras que otra persona aseguraba que su madre falleció "del disgusto" el día después de la dana, tras conocer cómo había quedado su casa de Catarroja.

La magistrada también ha rechazado en un tercer auto la inclusión como víctima en estas diligencias previas de una mujer que había presentado una denuncia en la que refiere que padece lesiones psicológicas.

"Es indudable que la dana produjo un impacto y perjuicio a la denunciante y a sus hijos. Sin embargo, no es factible ni la investigación en este procedimiento penal del delito de omisión del deber de socorro ni de lesiones psicológicas imprudentes como se estableció de forma definitiva en auto de la Audiencia Provincial de 17 de mayo de 2025", responde la instructora a esa petición.

La jueza ha emitido este miércoles otros dos autos y una providencia. En esta última, entre otras cosas, requiere a la Policía Judicial de la Guardia Civil que realice las gestiones necesarias a fin de que la empresa de telefonía o titular de las redes sociales WhatsApp y Telegram (Meta) intente recuperar los mensajes relacionados con la gestión de la emergencia que intercambió el 29 de octubre de 2024 el que fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, con éste y otros cinco cargos públicos.

Respecto a los dos autos, en uno de ellos desestima el recurso de una acusación particular que pidió que la declaración testifical del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrada el pasado 9 de enero se llevara a cabo de forma presencial y no telemática.

En el otro, la magistrada deniega la petición de otro letrado relativa a la ampliación de un oficio que requería información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre agentes medioambientales y la vigilancia de ríos y barrancos. EFE

