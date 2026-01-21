Espana agencias

La Guardia Civil centra sus esfuerzos en la identificación de las víctimas

Adamuz (Córdoba), 21 ene (EFE).- Agentes de la Guardia Civil están centrando sus esfuerzos en la identificación de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado hasta el momento el fallecimiento de 43 personas.

En declaraciones a EFE, la portavoz del instituto armado de Andalucía, Rosa Reina, ha explicado que la Guardia Civil "está centrada en este momento en identificar a las víctimas" y para ello los restos que están apareciendo "se están llevando al Centro Integrado de Datos (CID)" ubicado dentro del Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

A partir de ello se está intentando identificar a las víctimas "a través de las cinco oficinas que están abiertas en la Guardia Civil y que se ha establecido tanto en Madrid como en Córdoba, Sevilla, Huelva y Málaga para los familiares directos y poder facilitar restos, pruebas biológicas y muestras".

Posteriormente, el ADN se coteja en Madrid, a través del laboratorio central de servicio de Criminalística de la Guardia Civil, hasta donde llega "de manera ágil y segura" gracias a una "estafeta aérea formada por cuatro helicópteros", ha explicado Reina.

Y sobre el terreno del accidente se trabaja con perros especializados como Junco y Enzo, expertos "en la localización de restos biológicos", según apunta a EFE el agente Israel Herrero, quien subraya que estos guardias civiles caninos están "dando todo lo que tienen" para intentar hallar nuevas muestras que ayuden a identificar a las víctimas del suceso. EFE

