La Generalitat catalana recomienda teletrabajo ante la suspensión del servicio de Rodalies

Barcelona, 21 ene (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha recomendando a las empresas y organizaciones que faciliten el teletrabajo a los empleados que puedan tener dificultades para desplazarse, ante la suspensión del servicio de Rodalies en Cataluña tras el accidente mortal de anoche de un tren en Gelida (Barcelona).

A raíz del accidente, en el que murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultado heridas, Adif mantiene este miércoles suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña, con la previsión de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.

Ante las afectaciones al servicio ferroviario por el accidente de Gelida, Protección Civil recomienda a las empresas y organizaciones que faciliten el teletrabajo a sus empleados con dificultades para desplazarse.

En este sentido, la Generalitat insiste en que se priorice la seguridad y se minimicen los desplazamientos innecesarios. EFE