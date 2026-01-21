Espana agencias

La familia Agnelli anuncia negociación en exclusiva para vender La Stampa a grupo italiano

Roma, 21 ene (EFECOM).- La sociedad editorial GEDI, propiedad de la familia Agnelli, anunció negociaciones en exclusiva para la venta del diario La Stampa a la italiana SAE del empresario Alberto Leonardis, que controla algunos diarios locales, una operación que se enmarca en la venta del resto del grupo a Antenna, un conglomerado editorial internacional propiedad del armador griego Theodore Kyriakou.

Esta transacción debe finalizarse antes de que Exor, el conglomerado que reagrupa las empresas de los Agnelli, venda todo su grupo de comunicaciones Gedi, que incluye históricos diarios italianos como La Repubblica, así como otras cabeceras, la web de noticias HuffPost y las emisoras de radio Deejay o Capital), entre otras a Kyriakou.

El grupo SAE cerró 2025 con unos ingresos totales que ascendieron a 175,5 millones de euros, de los cuales 45,5 millones corresponden al sector editorial y 130 millones a otro tipo de comunicaciones y publica los periódicos Nuova Sardegna, Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Nuova Ferrara, Provincia Pavese y Paese Sera , entre otros.

La venta de Gedi al grupo Antenna ha provocado la movilización de los trabajadores y el Gobierno sigue de cerca la operación y ha suscitado la alerta de la oposición por el riesgo que suponga para la libertad de prensa.

El grupo griego dejó claro en sus intenciones de compra que no está interesado en La Stampa, fundado en Turín en 1867 y que ha sido propiedad de la familia Agnelli desde la década de 1920.

"Es una buena noticia que el histórico periódico La Stampa sea objeto de interés por parte de varios grupos editoriales, como he señalado en repetidas ocasiones. La apertura de una negociación en exclusiva para la venta del diario turinés al Grupo Sae, que ya cuenta entre sus socios con entidades institucionales locales, representa una iniciativa estratégica orientada a promover la identidad de un periódico arraigado en el territorio", comentó el subsecretario de la Presidencia del Consejo con delega a la Información y Editoría, Alberto Barachini. EFECOM

