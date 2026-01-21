Espana agencias

La deuda pública alemana sube hasta los 2,6088 billones de euros en el tercer trimestre

Berlín, 21 ene (EFECOM).- La deuda pública alemana del Gobierno federal, estados federados, municipios y mancomunidades, así como seguridad social, incluidos todos los presupuestos extraordinarios ascendía a finales del tercer trimestre con el sector no público a casi 2,61 billones de euros.

Según datos provisionales publicados este miércoles por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), respecto al segundo trimestre, la deuda de las administraciones públicas con el sector no público aumentó un 2,1 % o 54.800 millones, hasta los 2,6088 billones de euros.

El sector no público incluye entidades de crédito, así como otros sectores nacionales y extranjeros, por ejemplo, empresas privadas dentro y fuera del país.

A nivel federal, la deuda pública aumentó hasta finales del tercer trimestre un 2,5 % o 44.000 millones de euros respecto a los tres meses anteriores, hasta los 1.8084 billones.

Entre otros, la deuda del fondo especial para la Bundeswehr -las fuerzas armadas alemanas- creció un 17,4 % o 4.900 millones de euros, hasta los 33.200 millones.

En tanto, la deuda de los estados federados subió hasta finales del tercer trimestre un 0,7 %, o 4.100 millones de euros, hasta los 613.900 millones.

La deuda de los municipios y mancomunidades se incrementó hasta finales del tercer trimestre un 3,7 % o 6.700 millones de euros, hasta los 186.500 millones.

Mientras, la seguridad social registró en el tercer trimestre un nivel de deuda de 9,6 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,7 % o 200.000 de euros respecto a los tres meses anteriores. EFECOM

