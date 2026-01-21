Espana agencias

La CUP pide la comparecencia del presidente de Adif tras el accidente mortal de Gelida

Barcelona, 21 ene (EFECOM).- La CUP pedirá la comparecencia en el Parlament del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y del responsable de la empresa en Cataluña, Ángel Contreras, tras el accidente ferroviario ocurrido ayer en Gelida (Barcelona), en el que falleció el maquinista de un tren de Rodalies.

En una rueda de prensa en el Parlament, el diputado de la CUP Dani Cornellà ha señalado que, si bien hay que esperar a los resultados de la investigación para aclarar las causas del siniestro, el Govern "debería pedir responsabilidades" y no "paralizar el país" ante un accidente como este.

Anoche, un tren de la línea R4 chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias, provocando la muerte del maquinista, y a causa del siniestro la circulación en todas las líneas de Rodalies ha permanecido cortada a lo largo de la mañana.

Además, la CUP también pedirá la comparecencia de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, para que explique por qué el Govern decide "pararlo todo" ante un accidente de estas características: "Si esta tiene que ser la política de este gobierno, será una constante, porque tenemos la red ferroviaria como la tenemos", ha apuntado.

Ha puesto en duda además los protocolos de Renfe y Adif ante accidentes ferroviarios, ya que no permiten "actuar de forma más proporcionada", y ha dicho que "no llegan a la suela del zapato" de los que tiene Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Ante este accidente, Cornellà ha reclamado "más inversiones", ya que "la desinversión es una realidad y tiene consecuencias" al no haberse hecho el mantenimiento correspondiente.

"Es imposible que en unas horas se exija que se haga el trabajo que no se ha hecho durante años. No tiene sentido. Exigimos responsabilidades y dimisiones", ha indicado. EFECOM

