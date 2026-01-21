La Cultural Leonesa vuelve a optar por las cesiones en sus refuerzos invernales

León, 21 ene (EFE).- La Cultural Leonesa ha vuelto a optar por las cesiones, al menos en sus dos primeras incorporaciones en el mercado invernal, algo que ya hizo en verano y que ahora ha supuesto la llegada del lateral internacional catarí Homam Al-Amin Mohamed Ahmed, del Al-Duhail SC, y del extremo del Villarreal B, Víctor Moreno.

Los leoneses han cubierto hasta el momento la mitad de las bajas ya confirmadas, cuatro, tras las salidas de los también cedidos Juan Larios (Southampton), Paco Cortés (Levante UD) y Daniel Paraschiv (Real Oviedo y cedido posteriormente al Rapid Bucarest), además del traspaso de Agustín Pastoriza 'Pibe' al Aktobe de Kazajistán.

En ninguno de los casos de los jugadores que integran la plantilla culturalista, y que figuran como cedidos, tiene la Cultural la opción de poder plantear una oferta de fichaje, una posibilidad que tan solo se incluyó en el contrato de cesión de Paraschiv pero que, tras su escaso rendimiento y que supuso su marcha, se desvaneció.

Con los dos jugadores incorporados, la Cultural cuenta actualmente con veinticinco fichas, aunque disponga todavía de alguna libre para poder incorporar, ya que jugadores como Thiago Ojeda o Matia Barzic, ambos cedidos y habituales en la titularidad, disponen de licencia del equipo filial. EFE

