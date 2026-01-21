La confianza empresarial vuelve al terreno positivo y mejora un 0,1 % en primer trimestre

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La confianza empresarial para el primer trimestre de 2026 ha mejorado un 0,1 % y vuelve al terreno positivo que comenzó al inicio del año pasado, solo interrumpido en los últimos tres meses del ejercicio, cuando cayó un 1,3 %.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el indicador, que muestra que el 19,7 % de los gestores de establecimientos empresariales prevé que la marcha de su negocio será favorable en el primer trimestre, mientras que el 15,2 % opina que será desfavorable y el 65,1 % que será normal.

Respecto al empleo, el 8,9 % de los empresarios considera que aumentará en los tres primeros meses del año, mientras que el 10,8 % estima una disminución, mientras que el 26,4 % adelanta que subirá los precios y solo un 4,9 % espera bajarlos.

Tres de los cinco sectores analizados aumentaron su confianza empresarial en el primer trimestre, sobre todo industria (1,7 %), mientras que transporte y hostelería registró el mayor descenso, del 2,2 %.

Por tramo de asalariados, tres de los cinco rangos analizados aumentan la confianza respecto al trimestre anterior, especialmente en el de 50 a 199 asalariados (1,2 %), frente al mayor descenso de 1.000 o más asalariados, que cae un 1,2 %.

La confianza empresarial sube en el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior en once comunidades autónomas y desciende en las otras seis.

Según detalla el INE, los mayores incrementos se dieron en Murcia (2,4 %), Cantabria (1,7 %) y Extremadura (1,5 %), mientras que las mayores caídas se producen en Baleares, del 3,7 %; Galicia, del 1,6 %; y País Vasco, del 1,3 %.

En cuanto al trimestre finalizado, el 24,7 % de los gestores tuvo una opinión favorable sobre la marcha de su negocio entre octubre y diciembre y el 13,8 %, desfavorable. EFECOM