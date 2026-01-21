Espana agencias

La chocolatera Barry Callebaut ficha para su dirección al exconsejero delegado de Unilever

Ginebra, 21 ene (EFECOM).- La chocolatera Barry Callebaut, con sede en Zúrich y una de las mayores firmas mundiales del sector, anunció este miércoles el nombramiento de Hein Schumacher, consejero delegado de la multinacional Unilever hasta el año pasado, para ocupar esa misma posición en su firma en sustitución de Peter Feld.

El relevo será efectivo a partir del 26 de enero, cuando Feld dejará la empresa "en busca de otras oportunidades para su carrera", ha explicado en un comunicado la firma zuriquesa, especializada principalmente en la fabricación y venta al por mayor para conocidas marcas como Nestlé, Hershey o Cadbury, entre otras.

De nacionalidad neerlandesa y nacido en 1971, Schumacher fue consejero delegado entre 2017 y 2023 de Royal FrieslandCampina, una de las mayores cooperativas lácteas del mundo; y entre 2023 y 2025 ocupó la misma posición para Unilever, gigante de la alimentación y los productos del hogar.

"Es un líder experimentado y decidido (...) con un destacado historial en la creación de un valor significativo para los accionistas desde sus cargos en Unilever y Royal FrieslandCampina", ha subrayado en la nota el presidente de Barry Callebaut, Patrick De Maeseneire. EFECOM

