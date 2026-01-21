La bolsa española baja el 0,64 % y se acerca a 17.300 puntos, nivel de cierre de 2025

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La bolsa española baja el 0,64 % este mediodía y se aproxima a 17.300 puntos por la guerra comercial que se puede desencadenar entre Europa y Estados Unidos por los nuevos aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, a países europeos contrarios a sus pretensiones sobre Groenlandia.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, perdía 110,9 puntos, ese 0,64 %, hasta 17.312,8 puntos, con lo que se aproxima a los niveles de cierre de 2025.

En Europa, con el euro en 1,10706 dólares y una depreciación del 0,16 %, Milán perdía el 0,9 %, Fráncfort el 0,74 %, París el 0,2 % y Londres el 0,15 %.

Tras la caída de la víspera, la mayor en dos meses, la bolsa española continuaba a la baja desde la apertura de la sesión y se situaba por debajo de 17.400 puntos con un descenso moderado, aunque intentaba no distanciarse demasiado de esa cota.

Antes del mediodía acentuaba sus pérdidas por el descenso de la banca (a esta hora cedía el 1 % de media) y se aproximaba a 17.300 puntos, precio en que concluyó el año pasado.

La tercera sesión bajista del parqué nacional llegaba después de que Wall Street cayera el martes y sus principales índices registraran su mayor descenso desde el pasado 10 de octubre: el índice Dow Jones de Industriales cedió el 1,76 %, el S&P 500 el 2,06 % y el Nasdaq Composite el 2,39 %.

En Asia, solo bajó Tokio, el 0,41 %, mientras que Seúl subió el 0,49 % y registró un nuevo máximo histórico; Hong Kong ganó el 0,37 % y Shanghái el 0,09 %.

Hoy se conoció el aumento de la inflación en el Reino Unido dos décimas en diciembre, hasta el 3,4 %.

Los inversores aguardan esta tarde al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza); así como a la resolución que pueda adoptar el Tribunal Supremo sobre los aranceles de Trump y a datos del sector constructor e inmobiliario de la mayor economía del mundo.

De los grandes valores, BBVA perdía el 1,25 % (tercera empresa más bajista del IBEX); Banco Santander el 1,07 % (quinta), Telefónica el 0,54 %, Iberdrola el 0,49 % e Inditex el 0,29 %. Repsol subía el 1,66 % (tercera compañía por ganancias del IBEX.

ACS lideraba las pérdidas del IBEX (-1,71 %), Indra cedía el 1,53 % y Amadeus el 1,1 %. Entre las mayores subidas figuraban ArcelorMittal, el 3,49 %; Puig ganaba el 2,17 %, Acciona Renovables el 1,55 % y Endesa el 1 %.

En el mercado continuo destacaban Soltec, que perdía el 3,41 %, y Arima, que ganaba el 7,14 %.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subía levemente y se situaba en el 3,257 %, con la prima de riesgo con Alemania en 39,8 puntos básicos.

El barril de petróleo Brent perdía el 0,55 % y se negociaba a 64,54 dólares.

El oro, que esta madrugada había registrado un nuevo máximo histórico intradía en 4.888,42 dólares, subía a esta hora el 2,07 %, hasta 4.862 dólares. La plata ganaba el 0,4 % y se cambiaba a 94,95 dólares.

El bitcóin perdía el 0,31 %, hasta 89.084 dólares. EFECOM

(foto) (vídeo)