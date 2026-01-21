Espana agencias

La Bolsa española amplía caída al 0,40 % y pierde los 17.400 puntos ante tensión comercial

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La Bolsa española amplía en la apertura de este miércoles sus pérdidas hasta el 0,40 % y se deja el nivel de los 17.400 puntos, a la espera de la intervención del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Foro de Davos tras el incremento de la tensión comercial con Europa por Groenlandia.

El selectivo español, IBEX 35, continúa la tendencia bajista con la que terminó ayer y, tras abrir con un descenso del 0,05 %, amplía el mismo hasta el 0,40 %, 67,8 puntos menos, y se sitúa en 17.357,8 puntos. En lo que va de año, el IBEX reduce sus ganancias al 0,40 %.

Los valores que más ceden en los primeros compases de sesión son los bancos, con Sabadell a la cabeza, dejándose el 1,14 %; seguido de Bankinter, con el 0,88 %; BBVA, con el 0,82 %; y Caixabank, con el 0,76 %; el Santander, con el 0,60 %; y Unicaja, con el 0,50 %.

ACS y Acerinox cotizan este miércoles exdividendo, de manera que la primera cae el 1,39 %, aunque sin este efecto se reduciría la bajada hasta el 0,91 %; mientras que en el caso de Acerinox su descenso es del 0,85 %, que, sin tener en cuenta el exdiviendo, subiría un 1,43 %.

Los valores que más se revalorizan son Puig, con el 2,17 %; IAG, con el 2,16 %; ArcelorMitall, con el 1,68 %; y Repsol, con el 1,05 %.

En el continuo, Renta Corporación es el valor que más cae, el 3,56 %; seguido de Bodegas Riojanas, con el 2,65 %; mientras que Nyesa Valores es la compañía que más sube de la bolsa, el 5,13 %.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió ayer martes en su deseo de anexionar Groenlandia y al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió diciendo "ya lo verán".

Este miércoles interviene en el Foro de Davos y podría dar más detalles sobre su plan de castigar con aranceles a los ocho países que han enviado tropas a Groenlandia.

Wall Street aceleró las pérdidas ayer al cierre, con una bajada del 1,76 % en el Dow Jones de Industriales, del 2,06 % en el S&P 500 y del 2,39 % en el Nasdaq.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,41 % hoy por la tensión geopolítica por Groenlandia; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 0,49 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,08 %; el parqué de Shenzhen un 0,70 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, sube un 0,34 %.

El precio del oro continúa subiendo y ha logrado un nuevo máximo histórico en 4.887,19 dólares la onza, mientras que la plata, que registraba caídas, sube ahora el 0,44 % y la onza se sitúa en 94,98 dólares tras acercarse ayer a los 96 dólares.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae el 1,27 %, hasta los 64,04 dólares el precio del barril; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., se deja el 1,23 %, hasta los 59,62 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

La rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 2,841 %, mientras que la del español baja hasta el 3,234 %, con la prima de riesgo situada en 38,9 puntos básicos.

El bitcóin pierde un 0,23 %, hasta 89.161,6 dólares. EFECOM

