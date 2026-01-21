Espana agencias

La Bolsa española abre con caída del 0,05 % pendiente de intervención de Trump en Davos

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con una caída del 0,05 % y por encima de los 17.400 puntos, a la espera de la intervención del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Foro de Davos tras el incremento de la tensión con Europa por la intención de anexionarse Groenlandia.

El selectivo español, IBEX 35, continúa la tendencia bajista con la que terminó ayer y en la apertura de sesión se deja 7,9 puntos, el 0,05 %, y se sitúa en 17.421,2. En lo que va de año, el IBEX reduce sus ganancias al 0,67 %.

En los primeros compases, los bancos son los que registran mayores caídas, con Sabadell a la cabeza dejándose el 1,11 %, seguido de Bankinter, con el 1,09 %, antes de presentar sus resultados mañana jueves; y BBVA, con el 0,82 %. EFECOM

