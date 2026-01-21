Espana agencias

La Armada vigila el paso de dos buques rusos por aguas de interés nacional en una semana

Guardar

Madrid, 21 ene (EFE).- El buque de acción marítima Audaz y el patrullero Centinela han reforzado su presencia, vigilancia y disuasión en aguas de interés nacional donde en la última semana han realizado el seguimiento y monitorización de dos barcos de la marina rusa, uno de ellos un destructor.

El Audaz, desplegado en el mar de Alborán y estrecho de Gibraltar desde el pasado diciembre, ha asumido la vigilancia del destructor ruso Severomorsk durante su tránsito hacia el mar Mediterráneo oriental, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Al finalizar esta tarea, retomó sus labores de vigilancia en el mar de Alborán, para reforzar la presencia naval en las proximidades de las islas Chafarinas, ubicadas en el norte de África, donde hay destacamentos permanentes del Ejército de Tierra, que contribuyen al apoyo y la seguridad de dichos territorios.

En la misma semana, el buque se encargó de la monitorización y vigilancia de otro convoy con bandera rusa, formado por la corbeta Boikiy y el mercante General Skobelev, durante su tránsito hacia el Atlántico, tras cruzar el estrecho de Gibraltar.

Días después, estos barcos rusos fueron avistados mientras entraban en el litoral gallego, y a partir de entonces fueron vigilados por el patrullero de altura Centinela, que mantuvo el seguimiento del convoy hasta su entrada en aguas francesas.

Durante estas operaciones, ambos buques de la Armada han reportado de forma continua la situación y evolución al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima, ubicado en Cartagena, agrega el EMAD.

Estas misiones tienen como objetivo contribuir a la seguridad marítima en aguas de interés nacional y garantizar la libertad de navegación, así como detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Recurren el archivo de la causa por vídeos de mujeres orinando en las fiestas en Galicia

Infobae

Pozuelo defiende ante el juez el cierre del centro de inmigrantes por carecer de licencia

Infobae

Junqueras denuncia la "dejadez del Estado" en Rodalies tras el accidente mortal en Gelida

Infobae

El danés Tobias Lund Andresen sorprende al esprint y es nuevo líder

Infobae

El atacante Tay Abed, primer israelí que viste la camiseta del Levante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

Cristina Pastor Recover, la jueza que estrena su plaza fija asumiendo la investigación del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

España participa en la misión militar “más visible” de la OTAN en 2026: 10.000 militares de 11 países distintos forman ‘Steadfast Dart 26’

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 enero

Juanma Lorente, abogado: “El permiso de cuatro días por fuerza mayor que tienes en el trabajo se puede disfrutar por horas”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco