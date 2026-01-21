Koldo accede a la copia del contenido de seis de los más de 30 dispositivos intervenidos

Madrid, 21 ene (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha entregado al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García un disco duro con el volcado de seis dispositivos -4 móviles, una 'tablet' y un portátil- que le fueron intervenidos cuando fue detenido febrero de 2024 y con cuyo contenido su abogada tiene previsto encargar un informe pericial.

El magistrado le citó este miércoles a las 12.00 horas para hacerle esta entrega, por lo que ha sido conducido a primera hora de la mañana en un furgón de la Guardia Civil desde la prisión de Soto del Real, donde ingresó en pasado 27 de noviembre, a los calabozos de la Audiencia Nacional.

Allí ha permanecido hasta que ha sido llevado al Juzgado para recoger el disco duro en compañía de su abogada, Leticia de la Hoz, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

En el momento de su detención, en la vivienda familiar en el municipio alicantino de Polop que compartía con su exmujer Patricia Úriz, a Koldo García le fueron intervenidos 23 teléfonos móviles, 12 discos duros, un ordenador portátil, un 'pendrive', una 'tablet' y una grabadora digital.

Su abogada pidió al juez Moreno, al ser el que ordenó su detención en 2024, la copia del contenido de todos esos dispositivos, que se encuentran en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para poder ejercer su defensa en esta causa y de cara al juicio que tendrá próximamente en el Tribunal Supremo por el llamado caso mascarillas.

Sin embargo, en el disco duro que ha remitido la UCO al juzgado solo consta el volcado de los seis citados dispositivos, entre ellos tres móviles iPhone y un Huawei, que habrían sido empleados para la elaboración de los sucesivos informes que ha ido entregando en las causas que tiene Koldo García abiertas en la Audiencia Nacional y el Supremo, mientras que los otros permanecen en poder de la UCO.

Una vez que Koldo García ha recibido ese disco duro, que tenía que recoger él mismo en mano, se lo ha entregado a su abogada para que elabore un informe pericial que determine si las conversaciones que ha plasmado la UCO en sus atestados están cortadas o sacadas de contexto y si se ha mantenido la cadena de custodia.

La letrada tiene un mes para elaborar ese informe pericial, al haberle pedido el Juzgado que tiene ese plazo para devolver el disco duro, ya que la UCO cuenta con pocos dispositivos de ese tipo y necesita recuperarlo, según las fuentes consultadas.

En cuanto a su estado de ánimo en prisión, donde lleva casi dos meses, su abogada ha comentado que es bueno, que entrena todos los días y que ya tiene su propia celda desde el día de su cumpleaños, por lo que ya no la comparte con el exministro José Luis Ábalos, algo que el exasesor pidió porque tienen un modo de vida incompatible.

Koldo García se acuesta pronto porque madruga, mientras que Ábalos se queda hasta tarde viendo la televisión, además de que el exministro fuma mucho y, desde que está en prisión preventiva, "mucho más", según la letrada.

Esta es la segunda vez que Koldo García es conducido a la Audiencia Nacional desde Soto del Real. La primera vez fue el 28 de noviembre, al día siguiente de su entrada en prisión junto a Ábalos.

Una citación que le hizo el juez Moreno para tomarle declaración y que le había hecho con anterioridad a que el juez del Supremo Leopoldo Puente les citará a ambos para la celebración de una vistilla que derivó en su entrada en la cárcel.

Ese día, Koldo García se acogió ante el juez Moreno a su derecho a no declarar porque, según alegó, no tenía a su disposición el contenido de los móviles y dispositivos que le fueron intervenidos y que podrían ayudarle a "refrescar" la memoria.

Su abogada, Leticia de la Hoz, dijo entonces que su cliente prestaría declaración cuando tuviese acceso a una copia de sus teléfonos y los dispositivos que le fueron incautados tal y como ella había pedido el día anterior a esta comparecencia.

Esta situación, según indicó entonces la letrada en declaraciones a los periodistas, le impedía también acceder a los elementos que pueden ayudarle a defenderse de cara a ese primer juicio por el caso Koldo en el Supremo. Sin ellos "es como ir al matadero", lamentó.

Criticó además el "agravio comparativo" que esto suponía frente al tercer procesado en esa causa, el comisionista Víctor de Aldama, al que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno le había entregado días antes un disco duro con una copia de dos móviles que le fueron intervenidos. EFE