JxCat pide la comparecencia en el Congreso de Óscar Puente por el accidente de Rodalies

Barcelona, 21 ene (EFECOM).- El grupo de JxCat ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso y el Senado del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en el Parlament, por "la crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña".

El partido ha tomado esta decisión después del accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias, y que mantiene cortada la circulación en todas las líneas de Rodalies.

Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisan desde anoche mediante convoyes toda la red de Cataluña para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal, tras el accidente de un tren de la línea R4, que causó un muerto y 37 heridos, cinco de ellos graves.

En un mensaje en X, el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha trasladado el pésame a los amigos y familiares del maquinista fallecido y también ha agradecido su labor a bomberos, sanitarios y cuerpos policiales. EFECOM

