Junqueras (ERC) critica la "dejadez del Estado" en Rodalies y reclama el traspaso del servicio

Oriol Junqueras culpó al Estado por la detención del servicio ferroviario de Rodalies tras el accidente registrado en Gelida, subrayando que el origen del problema radica en la ausencia de fondos y el abandono gubernamental hacia el sistema de trenes en Cataluña. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) expresó que la transferencia total de la gestión de Rodalies a la Generalitat representa, según sus palabras, la única medida viable para garantizar la seguridad y la fiabilidad del transporte público en la región. Según consignó Europa Press, Junqueras explicó que la falta de inversiones estatales es la causa que explica la paralización completa de la red.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, antes conocida como Twitter, el dirigente acusó al Estado de mantener una actitud de desinterés y de no invertir adecuadamente en Rodalies Cataluña, lo que, a su juicio, ha provocado que la compañía sea incapaz de asegurar el funcionamiento y la protección tanto de los empleados como de quienes viajan a diario en los trenes. Europa Press recogió sus declaraciones, donde especificó que “los accidentes provocados por causas naturales son incontrolables, pero la inversión, la dejadez del Estado en el servicio de Rodalies en Cataluña es lo que provoca que hoy todo el servicio se pare por miedo, desconfianza e incapacidad de la misma compañía para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios”.

El accidente en Gelida, ocurrido en la provincia de Barcelona, resultó en la interrupción absoluta de todos los trenes de la red Rodalies, lo que generó importantes dificultades para la movilidad y supuso afectaciones en la vida cotidiana de miles de usuarios. El medio Europa Press detalló que la suspensión del servicio no respondió únicamente a la emergencia provocada por el siniestro, sino también al reconocimiento por parte de la compañía operadora de su imposibilidad para dar respuesta efectiva a los desafíos vinculados a la seguridad.

Junqueras insistió en que sólo el traspaso directo de Rodalies a la administración catalana permitiría realizar las mejoras necesarias en la infraestructura y asegurar un servicio eficaz, lo que consideró fundamental para los habitantes de Cataluña. En palabras del líder de ERC, la medida constituye “una necesidad de país, la única solución sobre la mesa” para asegurar la calidad del servicio ferroviario, citó Europa Press.

Según destacó la agencia, la reclamación de Junqueras se produce en un contexto marcado por las reiteradas denuncias de colectivos de usuarios y administraciones autonómicas respecto a la percepción de abandono por parte del Estado en lo relativo a la inversión ferroviaria en Cataluña. Las quejas habituales giran en torno a retrasos, averías y falta de modernización en un sistema que es considerado esencial para los desplazamientos diarios en la región metropolitana de Barcelona y sus alrededores.

El dirigente de ERC subrayó que, mientras ciertos eventos naturales pueden estar fuera del control humano, factores como la insuficiencia presupuestaria y la "dejadez" estatal inciden directamente en el correcto funcionamiento del sistema y la prevención de incidentes. A través de su intervención pública, Junqueras remarcó la idea de que la gestión desde Cataluña no sólo posibilitaría la adecuación técnica y de recursos, sino que también enviaría un mensaje de confianza tanto a los empleados como a quienes utilizan el servicio cada día.

El accidente de Gelida y las posteriores interrupciones han reavivado el debate sobre la descentralización en la gestión de infraestructuras esenciales en Cataluña. Conforme publicó Europa Press, la demanda de Junqueras refleja la posición de su formación política y de sectores de la sociedad catalana que consideran prioritario el traspaso de competencias para revertir las carencias existentes y establecer un modelo de gestión ajustado a las necesidades de la comunidad.

Finalmente, la cobertura de Europa Press muestra que la petición del líder de ERC acerca del control pleno del servicio ferroviario regional conecta con una reivindicación histórica de parte del independentismo y del ejecutivo autonómico, basada en la idea de que la administración local podría dotar de mayores recursos y atender de manera más directa las demandas del territorio. La reacción de Junqueras sucede tras una suspensión total que dejó en evidencia las vulnerabilidades del sistema bajo la actual administración.