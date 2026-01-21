Junqueras denuncia la "dejadez del Estado" en Rodalies tras el accidente mortal en Gelida

Barcelona, 21 ene (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado este miércoles la "no inversión y la dejadez" del Estado en el servicio de Rodalies en Cataluña tras el accidente de ayer en Gelida (Barcelona), que provocó un muerto y 37 heridos y que obliga a mantener cortada la circulación en toda la red.

El accidente se produjo anoche en un tren de la línea R4 en Gelida, cuando el convoy chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias.

A raíz de este suceso se mantiene cortada la circulación en todas las líneas de Rodalies.

Si bien ha señalado que "los accidentes provocados por causas naturales son incontrolables", el líder de ERC ha subrayado en un mensaje en X que "la no inversión y la dejadez del Estado" en el servicio de Rodalies "es lo que hace que hoy todo el servicio se detenga por miedo, desconfianza e incapacidad de la propia compañía para garantizar la seguridad a trabajadores y usuarios".

En este sentido, ha enfatizado que el traspaso de Rodalies "es una necesidad de país" y "la única solución sobre la mesa, que avanza en la dirección de mejorar unas infraestructuras y un servicio clave para la vida de los catalanes". EFE