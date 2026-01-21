Juanpe Espinosa, nuevo jugador del REBI Cuenca

Cuenca, 21 ene (EFE).- El REBI Cuenca ha fichado al jugador Juanpe Espinosa, extremo derecho de 26 años, que aterriza en 'El Sargal' procedente del Agustinos de Alicante.

El jugador ha firmado por el equipo conquense hasta final de temporada y se ha convertido en el segundo movimiento del mercado invernal tras la llegada de Vinicius Bertoldo, en una ventana en la que la entidad busca afinar su plantilla para semanas de máxima exigencia, tal y como ha explicado el club en una nota de prensa.

Su fichaje responde a la necesidad de sumar alternativas por el costado derecho y ampliar el abanico de soluciones en el esquema de Lidio Jiménez, en un momento del calendario en el que la acumulación de partidos y la gestión de esfuerzos pueden resultar determinantes.

El club ha destacado, además, que el nuevo jugador del REBI Cuenca aporta también un recorrido sostenido en el balonmano nacional, ya que su trayectoria incluye su paso por el Elche (2007-2022), un paso por el Alarcos Ciudad Real (2022-2023), el regreso al Elche (2023-2024) y su última temporada y media en el Agustinos de Alicante (2024-2026), un itinerario que refleja continuidad competitiva y experiencia en distintos proyectos.

Espinosa compartirá puesto en la banda derecha con Mendes y Notario. EFE

