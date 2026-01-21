Espana agencias

IU llama "indecente" a Abascal por sembrar "odio y veneno" con la tragedia de Adamuz

Madrid, 21 ene (EFE).- El coordinador Federal de IU, Antonio Maíllo, ha tildado este miércoles de "indecentes" al líder de Vox, Santiago Abascal, y a los que califica como sus "secuaces" en medios, por sembrar "bulo, odio y veneno" en medio de la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha llamado a construir una alternativa para la confianza ciudadana.

En redes sociales, Maíllo ha destacado que mientras Adamuz da un "ejemplo de solidaridad y generosidad" y los servicios de emergencias "se dejan el alma", otros como Abascal junto a Vito Quiles o Bertrand Ndongo, "vuelven a aprovecharse de una tragedia".

Ha criticado que esparzan "odio y veneno" al igual que lo hicieron durante la dana de Valencia con el objetivo, ha denunciado, de "sembrar la desconfianza" entre los ciudadanos.

"No podemos permitir que ser mala persona sea rentable, por eso hay que señalarlo. Pero no basta con esto", ha opinado el dirigente de IU, que ha remarcado que es necesario construir una alternativa en la que se siembre "confianza y esperanza".

Asimismo, en la red social, la co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha arremetido contra la "ultraderecha y su entorno mediático" por utilizar la tragedia "antes de conocer los hechos" y cuando quedan víctimas por identificar y hay "familias destrozadas".

Ha acusado a la "ultraderecha" de difundir "bulos y odio" a manera de "campaña política" y ha dicho que eso es "una irresponsabilidad e indecencia".

"Cuando se juega con el dolor, se hace todavía más daño, se humilla a las familias, se divide a la sociedad y se dificulta lo más importante ahora mismo, la verdad y la atención a las víctimas", ha lamentado Hernández. EFE

