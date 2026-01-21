Espana agencias

Identifican al tripulante del Alvia que se salvó de Angrois entre las víctimas de Adamuz

Guardar

Córdoba, 21 ene (EFE).- El tripulante del Alvia que descarriló el pasado domingo en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y quien se salvó de la tragedia de Angrois en 2013 ha sido identificado entre las víctimas mortales del siniestro.

Un familiar de este tripulante ha confirmado a EFE que las autoridades les han notificado la muerte este miércoles.

Se trata de Agustín Fadón, de 39 años, que viajaba como tripulante en la cafetería de ese Alvia que salió de Madrid la tarde del domingo con destino a Huelva, y que sufrió el accidente del que se han contabilizado hasta el momento 43 víctimas mortales.

Su hermana y su cuñado llevan varios días en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, habilitado para congregar a las familias que buscan noticias de sus familiares desaparecidos tras el accidente.

Desesperados ante la falta de información, ambos acudieron a los medios de comunicación en busca de ayuda, después de que sus allegados se movilizaran también en redes sociales.

Su hermana explicó a los periodistas que hace trece años este tripulante se salvó de la tragedia de Angrois porque cambió el turno con un compañero.

Su cuñado, por su parte, contó el martes que su familiar no figuraba en el registro de ningún hospital y que creen que viajaba en uno de los primeros vagones del Alvia, los más dañados tras el impacto con el Iryo que descarriló primero y que circulaba en sentido contrario.

El compañero de tripulación de su cuñado, que sobrevivió a la tragedia, le perdió la pista cuando fue al baño, indicó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Atlético de Madrid descarta la salida de Thiago Almada al Galatasaray

Infobae

Minuto de silencio en memoria de las víctimas de Adamuz (Córdoba)

Infobae

Oblak, 100 partidos de Liga de Campeones y otro récord en Eslovenia

Infobae

Se eleva a 40 el número de muertos en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)

Infobae

La UE acumula retrasos y sobrecostes en megaproyectos de transporte como la "Y" vasca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el homenaje de Estado por las víctimas de Córdoba tendrá lugar el 31 de enero en Huelva

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

Julio Iglesias solicita a la Fiscalía la denuncia de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual y califica de “insólito” no tener acceso a una copia

ECONOMÍA

Huevos medianos a precio de

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

Super Once: los resultados del Sorteo 4 de este miércoles 21 de enero de 2026

Andrés Millán, abogado, advierte sobre las cuentas bancarias compartidas: “Si mete el dinero una persona y lo saca otra se considera una donación”

Golpe del Parlamento Europeo a las aerolíneas: aprueba mantener la compensación por retrasos y permitir equipaje de mano sin coste extra

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre los despidos por bajo rendimiento: “Son muy habituales, pero la mayoría son falsos y van a ser improcedentes”

DEPORTES

Galatasaray - Atlético de Madrid,

Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”