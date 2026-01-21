Identificadas 41 de las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Sevilla, 21 ene (EFE).- El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 41 de las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Este miércoles ha sido hallado un nuevo cuerpo en el lugar del siniestro, por lo que el número de fallecidos en el accidente suma 43 personas, según ha informado a primera hora de esta tarde en un comunicado el Centro Integrado de Datos (CID).

Con la práctica finalización de la identificación de víctimas, tan solo quedaría por identificar una persona, además del último cuerpo hallado este miércoles del que ya se ha practicado el levantamiento del cadáver y está pendiente de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. EFE