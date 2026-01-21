Huelva suma hasta ahora 20 víctimas mortales confirmadas en el accidente de Adamuz

Huelva, 21 ene (EFE).- La provincia de Huelva registra hasta el momento un total de 20 víctimas mortales confirmadas en el accidente ferroviario registrado la tarde del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), después de que en las últimas horas se hayan sumado 5 a las 15 que se conocían hasta la tarde de ayer.

De esta forma, a última hora de este martes trascendía el fallecimiento del exfutbolista David Cordón, padre de Davinchi, jugador del Getafe.

Por otro lado, la alcaldesa de La Palma del Condado (Huelva), Rocío Moreno, a través de redes sociales, ha confirmado el fallecimiento de la única vecina del municipio que aún estaba desaparecida; viajaba con su esposo en el Alvia con destino Huelva implicado en el accidente y su muerte fue conocida ayer.

A estas dos se añaden los fallecimientos de una vecina de Huelva capital, y de otra de la Puebla de Guzmán (Huelva); esta última, es esposa del vicepresidente de la Hermandad de la Virgen de la Peña Coronada, entidad que ha comunicado la noticia en sus perfiles en redes sociales.

La última muerte confirmada en las últimas horas ha sido la de un ciudadano boliviano residente en Huelva; ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país el que ha informado y ha expresado sus condolencias a su familia.

Con esta situación vive Huelva la segunda jornada de luto oficial en memoria de las víctimas de un accidente que está causando un profundo dolor y pesar en la provincia y que se produjo por la colisión por alcance se produjo tras el descarrilamiento de un convoy de Iryo que posteriormente fue impactado por un tren Alvia con destino Huelva. EFE

