Hoy será noticia. Miércoles, 21 de enero

ACCIDENTE TRENES

Tercer día de rescate y segundo de luto por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Madrid (EFE).- Los equipos de rescate y de investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada -la tercera- de trabajos en la zona del siniestro.

Ya se han localizado a 42 víctimas mortales, cuatro de ellas este martes, cuyas autopsias ya se han llevado a cabo en el Instituto Anatómico de Córdoba. Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a un total de 25 de estas víctimas mortales, todas ellas a través de las huellas dactilares.

ACCIDENTE TREN

Investigan el accidente de anoche del tren de Rodalies de Barcelona en el que murió el maquinista

Barcelona (EFE).- Se han iniciado las primeras investigaciones del accidente ferroviario que anoche se produjo entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) cuando un muro de gran tamaño se ha desplomado sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 y que provocó la muerte del maquinista y 37 personas heridas, cinco de ellas de gravedad.

El accidente se produjo poco después de que otro tren descarrilara en Cataluña a causa del temporal. Ante esta situación, Adif ha decidido suspender la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies de Cataluña. El restablecimiento del servicio se producirá "una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura".

FITUR 2026

Comienza este miércoles una nueva edición de Fitur

Madrid (EFE).- Comienza este miércoles una nueva edición de Fitur, la mayor feria internacional del turismo por visitantes profesionales.

Feria, que este año se ha visto trastocada con numerosas cancelaciones de eventos por el accidente de trenes en Aldamuz y la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, y que se inaugura con un minuto de silencio por las víctimas.

TIEMPO BORRASCA

La borrasca Harry trae inestabilidad a todo el territorio peninsular y Baleares

Madrid (EFE).- Este miércoles, Harry y un paso de sistemas frontales dejarán una situación de inestabilidad generalizada en la Península y Baleares, así como precipitaciones persistentes y fuertes en Galicia y Cádiz, aunque la borrasca se alejará por el Mediterráneo abriendo algunos claros en el archipiélago mediterráneo y en la fachada oriental peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que los últimos coletazos de la borrasca Harry en España dejarán cielos cubiertos y precipitaciones en zonas de Baleares y fachada oriental peninsular, más abundantes en el cabo de la Nao (Alicante), antes de alejarse por el Mediterráneo.

EDUCACIÓN SALUD

Presentación de la guía ‘Salud mental y bienestar emocional en la escuela’

Madrid (EFE).- La Fundación Mapfre, Siena Educación y Grupo Anaya presentan este miércoles el vademécum ‘Salud mental y bienestar emocional en la escuela’, con 115 preguntas de docentes y equipos de orientación.

El docente es una figura clave para detectar la salud mental del alumnado, pero en ocasiones se enfrenta a situaciones a las que no sabe cómo responder. Este vademécum da herramientas para actuar y sobre todo para detectar problemas a tiempo.

TERRORISMO ETA

Inauguración de la exposición 'Socializar el sufrimiento. (1995-2010)'

Vitoria (EFE).- El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo inaugura este miércoles en Vitoria la exposición 'Socializar el sufrimiento. (1995-2010)'.

Tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart en 1992, la organización terrorista y su entorno inauguraron la estrategia de 'socialización del sufrimiento', una nueva era en la historia del terrorismo en Euskadi que significó extender sus objetivos a amplios sectores de la sociedad.

MARINA ABRAMOVIĆ

Marina Abramović presenta su nuevo espectáculo 'Balkan Erotic Epic'

Barcelona (EFE).- La artista serbia Marina Abramović, figura clave del arte de la performance internacional, presenta su nuevo espectáculo 'Balkan Erotic Epic'.

Espectáculo en el que fusiona mitos ancestrales de los Balcanes, tradiciones folclóricas y erotismo para crear una obra inmersiva de gran intensidad visual y simbólica que se podrá ver en el Gran Teatre del Liceu desde el próximo sabado.

EFE

plv