Harry trae inestabilidad a todo el territorio peninsular y Baleares este miércoles

Madrid, 21 ene (EFE).- Harry y un paso de sistemas frontales dejarán este miércoles una situación de inestabilidad generalizada en la Península y Baleares, así como precipitaciones persistentes y fuertes en Galicia y Cádiz, aunque la borrasca se alejará por el Mediterráneo abriendo algunos claros en el archipiélago mediterráneo y en la fachada oriental peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que los últimos coletazos de la borrasca Harry en España dejarán cielos cubiertos y precipitaciones en zonas de Baleares y fachada oriental peninsular, más abundantes en el cabo de la Nao (Alicante), antes de alejarse por el Mediterráneo.

El paso de sistemas frontales dejará asimismo cielos cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, afectando de oeste a este a toda la Península.

Se esperan precipitaciones persistentes y fuertes en Galicia y Cádiz y en menor medida en zonas occidentales de Andalucía y en áreas de montaña de la vertiente atlántica, con la cota de nieve en 1.100/1.300 metros en el centro y mitad norte pudiendo bajar hasta los 900/1.100 metros en el Sistema Central.

Las temperaturas máximas descenderán en la zona entre Navarra, Madrid y Cuenca, con aumentos en el resto; las mínimas en general aumentarán en la mitad oeste, Cantábrico, meseta Norte y oeste de la Sur, sin cambios en el resto.

Viento flojo en la Península y también en Baleares con intervalos y rachas muy fuertes en Galicia, Cantabria, alto Ebro, meseta Norte, Estrecho, Alborán y Baleares, también posibles en entornos de montaña del norte.

En Canarias, viento moderado y cielos nubosos con probables precipitaciones débiles al norte de las islas montañosas.

.-GALICIA: Cielos nubosos y lluvias generalizadas que afectaran especialmente a la fachada atlántica e interior de La Coruña y Pontevedra con la cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Temperaturas mínimas y máximas en ascenso, ligero o moderado y heladas débiles en cotas altas. Viento moderado con rachas muy fuertes en el litoral.

.-PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielos nubosos generalizados con lluvias en general débiles especialmente por la tarde con la cota de nieve a 1.000 metros. Temperaturas en ascenso y viento moderado con rachas muy fuertes en el interior y la cordillera.

.CANTABRIA: Cielos nubosos y probables lluvias en general débiles con la cota de nieve a 1.800/2.000 metros. Temperaturas en ascenso generalizado y heladas débiles en zonas altas. Viento flojo con rachas muy fuertes en gran parte del interior y en el litoral.

.-PAÍS VASCO: Intervalos nubosos tendiendo a cubierto y probables lluvias débiles o moderadas a mitad del día. Temperaturas en ascenso excepto en el este sin cambios. Viento flojo con rachas muy fuertes en zonas altas del interior y en el litoral.

.-CASTILLA Y LEÓN: Cielos nubosos y precipitaciones con la cota de nieve muy variable, entre los 1.200/2.000 metros. Temperaturas en ascenso generalizado salvo las máximas en el extremo oriental que bajarán. Viento moderado con rachas fuertes o muy fuertes en el tercio norte y puntos de la meseta.

.-COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Intervalos nubosos tendiendo a cubierto con lluvias débiles preferentemente por la tarde y la cota de nieve en torno a 1.200/1.300 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo ascenso en Cantabria y máximas en ligero descenso. Viento flojo con rachas fuertes o muy fuertes en Cantabria y Pirineo.

.-LA RIOJA: Cielos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas durante el día con la cota de nieve pasando de 1.500 a 1.800 metros y bajando a 1.400 por la noche. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento moderado con rachas fuertes o muy fuertes.

.-ARAGÓN: Intervalos nubosos aumentado a cubierto con precipitaciones generalizadas avanzando de oeste a este y la cota de nieve en torno a los 1.400/1.800 metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en ascenso en la mitad oriental, en descenso o sin cambios en el resto. Viento flojo o moderado.

.-CATALUÑA: Intervalos nubosos aumentando a muy nuboso con precipitaciones débiles en la mitad occidental, sin descartar la mitad oriental. Cota de nieve en torno a 1.400/1.600 metros. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas sin cambios en el Pirineo y en ascenso en el resto. Viento flojo o moderado.

.-EXTREMADURA: Cielos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas y la cota de nieve bajando hasta los 1.500 metros a última hora con posibles brumas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o ligero descenso. Viento flojo aumentando a moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: Cielos nubosos con brumas matinales en la Sierra y lluvias débiles generalizadas en forma de nieve por encima de los 1.300 metros. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en descenso. Viento flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes en zonas altas y expuestas de la Sierra.

.-CASTILLA - LA MANCHA: Cielos nubosos, brumas matinales abundantes y lluvias generalizadas desde la mañana, en forma de nieve por encima de los 1.300 metros. Temperaturas mínimas en ascenso o con pocos cambios y máximas en descenso o con pocos cambios. Viento flojo sin descartar rachas muy fuertes en Parameras, Alcaraz y Segura.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos nubosos aumentando a muy nubosos con chubascos dispersos avanzando del interior al litoral. Cota de nieve en torno a los 1.600/1.800 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo tendiendo a moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA: Cielos con intervalos nubosos aumentando a cubierto con precipitaciones débiles. Temperaturas en ascenso. Vientos de flojo a moderado sin descartar rachas muy fuertes ocasionales.

.-ISLAS BALEARES: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitación ocasional, especialmente de madrugada. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ligero ascenso. Viento moderado disminuyendo a flojo por la mañana y aumentando a moderado por la noche.

.-ANDALUCÍA: Cielos nubosos aumentando a cubiertos con precipitaciones moderadas o débiles en general. Temperaturas en ascenso salvo las máximas en descenso en el valle del Guadalquivir. Vientos flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral con rachas muy fuertes en cotas al tas, Estreno y litoral almeriense.

.-CANARIAS: Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y cubierto en las demás islas con lluvias débiles matinales moderadas abriendo claros por la tarde. En el resto, poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo o moderado. EFE