Guruzeta: "La segunda parte ha sido increíble"

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Gorka Guruzeta, autor del empate a uno en el 2-3 del Athletic de esta noche en Bérgamo ante el Atalanta, ha dicho que "la segunda parte ha sido increíble" porque en ella su equipo remontó un partido que parecía destinado a perder.

"La segunda parte ha sido increíble, en la primera nos costó un poquito más. Pero ha sido meter el gol y apretar y por suerte todo ha salido bien. Hemos hecho una segunda parte muy buena, la necesitábamos y el vestuario está ahora mismo increíble y estamos muy contentos", dijo el ariete rojiblanco a los micrófonos de Movistar +.

Guru, de todos modos, reconoció que "con el gol de ellos se nos ha hecho largo, pero nos hemos agarrado a lo que hemos podido y hemos sacado los tres puntos".

En ese sentido, espera que este partido "sea un punto de inflexión" de cara a lo que queda de un curso en el que no le "están saliendo las cosas como queríamos".

"Este es el Athletic que queremos ver, que hemos visto estos dos últimos años. Este año estamos teniendo muchas derrotas en San Mamés, que es raro en nosotros. Ojalá nos sirve esto para ver que como tenemos que hacer las cosas y ojalá que se recuperen los que están en Bilbo (los lesionados) porque les necesitamos", comentó.

Guruzeta, por otro lado, está feliz de poder jugarse la clasificación el próximo miércoles en 'La Catedral'. "Es lo que queríamos, llegar vivos al último día y que mejor que con nuestra gente en San Mamés", se ilusionó. EFE