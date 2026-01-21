González Pons pide "revisar" la unanimidad del Consejo Europeo: es "poco operativo", no se adapta al nuevo orden mundial

El vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, ha pedido este miércoles que se revise la regla por la que es necesaria la uninamidad en el Consejo Europeo para tomar decisiones importantes, y que el Parlamento Europeo vaya "poco a poco recuperando el papel legislativo".

Así lo ha demandado el 'popular' en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha dicho que Europa no se ha adaptado al nuevo orden mundial "basado en relaciones de fuerza" debido a su modelo "muy poco operativo" en el que es obligatorio poner de acuerdo a los 27 primeros ministros que componen el Consejo.

En este sentido, ha agregado que, con la unanimidad en rigor, "casi nunca" se van a tomar grandes decisiones y, cuando pacten, estarán tan pactadas que no "echará gusto a nada". Además, contempla la posibilidad de que haya "algún caballo de Troya" dentro del órgano, que evita que se tomen las decisiones.

Dicho esto, también ha lamentado que el Parlamento Europeo "a veces parece simplemente una Cámara consultiva" y ha animado a que recupere su papel legislativo como el que "en un momento sí tuvo".

"LA UNIÓN EUROPEA ES INSUFICIENTE"

Por todo ello, ha aseverado que "está quedando de manifiesto" que la Unión Europea es "insuficiente" frente a un orden mundial que "desgraciadamente" está "pasando de un orden basado en reglas" a uno sustentado por la fuerza.

"Con una Unión Europea insuficiente es preciso o bien ir hacia adelante, o bien retirarnos, pero no quedarnos en este terreno", ha concluido tras ser preguntado por la oportunidad que brinda la "crisis actual" a la Unión.

En este marco global, ha destacado que, tanto la actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la invasión rusa, como "el control de china sobre el comercio de materias primas" y demás crisis, "están poniendo de relieve las deficiencias que tiene en este momento la construcción europea".