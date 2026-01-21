Francia advierte a Bruselas contra una aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

París, 21 (EFECOM).- El Gobierno francés, así como los partidos políticos y los sindicatos agrícolas, advirtieron este miércoles a la Comisión Europea contra cualquier aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, tras la decisión hoy del Parlamento Europeo de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), acogido con júbilo en París.

"¡Un voto importante que debe ser respetado!", reaccionó el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en redes sociales tras conocer la decisión del pleno de la Eurocámara de remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, en un claro mensaje a la Comisión Europea para que no lo aplique provisionalmente.

Un portavoz comunitario dijo hoy que, tras la decisión de la Eurocámara, ese tema lo discutirán probablemente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre extraordinaria que celebrarán mañana jueves, convocada en principio para abordar las relaciones con Estados Unidos.

Para el ministro de Exteriores francés, Jean-Nöel Barrot, el Parlamento Europeo ha actuado este miércoles "conforme" a la postura que ha defendido Francia, que fue uno de los pocos países de la Unión Europea que votó en contra de firmar el acuerdo hasta que no se garantizase la protección de la agricultura europea.

"Francia está dispuesta a decir no cuando es necesario, y la historia a menudo le da la razón. La lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria", subrayó el jefe de la diplomacia francesa.

La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo al TJUE para que revise si es compatible con los tratados europeos, aprobada por una estrecha mayoría - 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones -, paraliza en la práctica la tramitación del pacto entre la UE y el Mercosur hasta que los jueces dicten su opinión, lo que suele alargarse entre 18 y 24 meses.

Desde las filas políticas, el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, expresó su alegría por el voto del Parlamento Europeo: "¡Bravo y gracias a los parlamentarios que han votado remitir al TJUE el tratado de Mercosur! ¡Bella victoria!".

También el líder de la izquierdista La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, clamó "¡Victoria!" y se dirigió directamente a la presidenta de la Comisión Europea, que "ya ha declarado que lamenta la votación. Sin embargo, ¡habrá que respetarla, señora Von der Leyen!", afirmó en redes sociales.

"Por respeto a la democracia y a los agricultores", el presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, pidió también a Ursula von der Leyen que renuncie "inmediatamente a la escandalosa aplicación provisional del Mercosur".

El principal sindicato agrícola francés, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA), y sus socios los Jóvenes Agricultores expresaron su enorme alegría por la decisión del Parlamento Europeo y advirtieron contra cualquier aplicación del acuerdo, "ni siquiera provisional".

"El Parlamento Europeo se ha puesto del lado de los agricultores", declaró la alianza FNSEA-Jóvenes Agricultores, en un comunicado, celebrando "una señal política contundente, clara e inequívoca" para "preguntar al TJUE sobre los fundamentos del mecanismo de reequilibrio, que permitiría a cada país del Mercosur reclamar una compensación financiera si la aplicación de nuevas normas sociales o ambientales penalizara a sus empresas".

"En la situación actual, cualquier aplicación unilateral, incluso provisional, de este acuerdo sería inaceptable", subrayaron estos sindicatos, reafirmando que "los agricultores europeos no pueden ser moneda de cambio en el comercio internacional". EFECOM