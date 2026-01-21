Fitur comienza con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las 42 víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del domingo.

Este homenaje a las víctimas se ha seguido con especial sentimiento en el pabellón 5 del recinto ferial de Madrid, ocupado por Andalucía, donde ha sonado además un pieza musical interpretada al violonchelo.

Las banderas ondean a media asta en el recinto, puesto que esta primera jornada de Fitur coincide con el segundo día de luto oficial decretado por el Gobierno tras la catástrofe ferroviaria.

Hasta el libro de condolencias instalado en el pabellón de Andalucía se han acercado el ministro de Industria, Jordi Hereu; y el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Está prevista la firma de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entre otras personalidades. EFECOM