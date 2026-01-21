Felipe VI asegura que la UE "no puede aceptar planteamientos geopolíticos de otra época"

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFE).- Felipe VI ha asegurado ante el Parlamento Europeo que la unidad de Europa es su fuerza, "que la fuerza sin principios equivale a la barbarie" y que Europa "no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo".

El rey de España, junto al presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ha intervenido este miércoles ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, con motivo del 40 Aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, celebrado el 1 de enero de 2026.

El jefe del Estado español ha defendido la política exterior europea, "la que defiende las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz, la estabilidad y la cooperación. O la que no puede aceptar —ni mucho menos avalar— planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo".

Nunca como en estos tiempos "oscuros", ha sido la idea de Europa tan necesaria, ha dicho el rey, tiempos que recuerdan que "la fuerza sin principios equivale a la barbarie", por lo que ha animado a seguir trabajando en la autonomía estratégica, "en el refuerzo del pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica". EFE

