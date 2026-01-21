Exdirectivo de Acciona se acoge a su derecho a no declarar en el Parlamento de Navarra

Pamplona, 21 ene (EFE).- El exdirectivo de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini ha señalado este miércoles en el inicio de su comparecencia en la Comisión de Investigación de obras públicas en el Parlamento de Navarra que no responderá a las preguntas de los grupos por estar investigado por el Tribunal Supremo.

Pelegrini ha llegado al Parlamento foral media hora antes de su comparecencia, acompañado de su abogado. Cuando la presidenta de la Comisión le ha dado la palabra, se ha acogido a su derecho a no declarar.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha comenzado su interrogatorio sin respuesta por parte del exdirectivo, investigado por una trama en la que presuntamente Acciona pagaba el 2 % de sus adjudicaciones a Servinabar, empresa que, según la UCO, era del exdirigente socialista Santos Cerdán en un 45 %. La misma tónica está siguiendo con el resto de portavoces parlamentarios.

Pelegrini ha sido citado dentro de la investigación por la adjudicación de las obras de los túneles de Belate, que fue adjudicada a la UTE formada por Osés Construcción, Acciona y Servinabar. EFE

(foto)