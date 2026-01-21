Etcheverry acelera tras un primer set ajustado y avanza a tercera ronda en Melbourne

Sídney (Australia), 21 ene (EFE).- El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry, número 62 del ránking ATP, avanzó este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Australia tras imponerse al británico Arthur Fery, 186 del mundo, por 7-6, 6-1 y 6-3.

El encuentro, que duró dos horas y 44 minutos, se saldó con la victoria del argentino, que se medirá en tercera ronda al kazajo Alexander Bublik o al húngaro Marton Fucsovics, una vez se resuelva el cruce entre ambos.

Etcheverry y Fery tuvieron su tramo más parejo en el primer set, resuelto en el desempate, con el británico sosteniéndose a base de primeros saques y atreviéndose a tomar la iniciativa en varios intercambios.

Etcheverry, sin embargo, mantuvo la calma en los momentos decisivos y fue el más firme en el "tie-break", donde hizo valer su mayor experiencia para quedarse con un parcial que terminó marcando el rumbo del duelo.

A partir de ahí, el argentino elevó el nivel, ganó profundidad desde el fondo de la pista y empezó a mandar con la derecha, mientras su rival fue perdiendo precisión. El segundo set cayó con rapidez del lado de Etcheverry, que dejó sin respuestas a Fery.

En el tercer parcial, el británico intentó aferrarse al partido, pero Etcheverry volvió a imponer su ritmo y cerró con autoridad.

Ya con la ventaja en el marcador, el bonaerense sostuvo el servicio en el tramo final con solvencia, incluido un saque directo a 208 km/h en el último juego, y selló el pase a la siguiente ronda.

El argentino completó una temporada 2025 de altibajos dentro del circuito ATP, mostrando momentos de buen tenis pero sin consolidar resultados de gran impacto.

En el Abierto de Australia del año pasado, el tenista bonaerense superó la primera ronda con autoridad frente al italiano Flavio Cobolli, pero fue eliminado en la segunda ronda tras un intenso duelo de cinco sets ante el estadounidense Marcos Giron, que terminó imponiéndose 7-5, 3-6, 7-5, 3-6 y 6-4 en Melbourne Park. EFE

