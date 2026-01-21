Espana agencias

Etcheverry acelera tras un primer set ajustado y avanza a tercera ronda en Melbourne

Guardar

Sídney (Australia), 21 ene (EFE).- El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry, número 62 del ránking ATP, avanzó este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Australia tras imponerse al británico Arthur Fery, 186 del mundo, por 7-6, 6-1 y 6-3.

El encuentro, que duró dos horas y 44 minutos, se saldó con la victoria del argentino, que se medirá en tercera ronda al kazajo Alexander Bublik o al húngaro Marton Fucsovics, una vez se resuelva el cruce entre ambos.

Etcheverry y Fery tuvieron su tramo más parejo en el primer set, resuelto en el desempate, con el británico sosteniéndose a base de primeros saques y atreviéndose a tomar la iniciativa en varios intercambios.

Etcheverry, sin embargo, mantuvo la calma en los momentos decisivos y fue el más firme en el "tie-break", donde hizo valer su mayor experiencia para quedarse con un parcial que terminó marcando el rumbo del duelo.

A partir de ahí, el argentino elevó el nivel, ganó profundidad desde el fondo de la pista y empezó a mandar con la derecha, mientras su rival fue perdiendo precisión. El segundo set cayó con rapidez del lado de Etcheverry, que dejó sin respuestas a Fery.

En el tercer parcial, el británico intentó aferrarse al partido, pero Etcheverry volvió a imponer su ritmo y cerró con autoridad.

Ya con la ventaja en el marcador, el bonaerense sostuvo el servicio en el tramo final con solvencia, incluido un saque directo a 208 km/h en el último juego, y selló el pase a la siguiente ronda.

El argentino completó una temporada 2025 de altibajos dentro del circuito ATP, mostrando momentos de buen tenis pero sin consolidar resultados de gran impacto.

En el Abierto de Australia del año pasado, el tenista bonaerense superó la primera ronda con autoridad frente al italiano Flavio Cobolli, pero fue eliminado en la segunda ronda tras un intenso duelo de cinco sets ante el estadounidense Marcos Giron, que terminó imponiéndose 7-5, 3-6, 7-5, 3-6 y 6-4 en Melbourne Park. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El grupo emiratí NMDC comprará el 51 % de Lantania Aguas

Infobae

Medvedev gana a Halys hacia tercera ronda: "No cinco sets"

Infobae

Canciller de Ecuador dice que entes multilaterales ven con buenos ojos reformas de Noboa

Infobae

WEF advierte que volatilidad en las cadenas de suministro no es puntual, sino estructural

Infobae

Se intensifican las labores de rescate y búsqueda en la zona de la tragedia ferroviaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

8 trucos para descongelar los

8 trucos para descongelar los cristales del coche

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro y la cifra de muertos se eleva a 42

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco