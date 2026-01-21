Espana agencias

España pide fondos adecuados para los acuerdos de pesca y prioridad en política exterior

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El Gobierno está preocupado por el presupuesto de la Unión Europea (UE) para los acuerdos pesqueros con países terceros y defiende que, en el período 2028-2034, tenga una dotación suficiente y prioridad dentro de la política exterior, según ha manifestado la secretaria general de Pesca, Isabel Artime.

"Nos preocupa la tendencia a la reducción de los recursos para los acuerdos de pesca y el apoyo sectorial (dentro del presupuesto comunitario)", ha subrayado Artime, durante su intervención en la reunión del Comité consultivo de Pesca de Larga Distancia de la UE -que agrupa a la flota y a ONG-.

Los acuerdos pesqueros, especialmente con países de África, son importantes para la flota española, entre ellos destacan el de Mauritania, el más importante; y a escala diplomática, el de Marruecos, ahora suspendido, pero pendiente de que empiece la negociación este año.

Se trata de convenios que permiten a los buques de la UE faenar en países terceros a cambio de una compensación económica.

Para Artime existen "interrogantes" sobre la aportación de la UE sobre los acuerdos, en un momento en que las instituciones comunitarias debaten sobre el presupuesto para 2028-2034, con una propuesta de la Comisión Europea (CE) que incluye los fondos para la agricultura y la pesca dentro de un megafondo.

La propuesta de Bruselas plantea que ese megafondo sea gestionado con aportaciones por países y, según los cálculos del sector, incluye fuertes recortes de los fondos pesqueros respecto al período presupuestario actual.

Si sale adelante la propuesta, "la dimensión exterior de la pesca (en relación a los acuerdos) estaría obligada a competir con otros instrumentos de acción exterior, diluyendo un instrumento que ha sido eficaz y que ha servido para mejorar la lucha contra la pesca ilegal", según Artime.

España, ha añadido, considera que la pesca "no es un elemento accesorio de la política exterior, sino un pilar estratégico", ya que en las aguas de países terceros donde hay flota española allí está la UE, y además estima que la política pesquera debe ser coherente con la de comercio, sanidad o desarrollo.

Asimismo, Artime ha expresado su "tristeza" porque en los océanos se están reduciendo los barcos con bandera de la UE y su lugar lo ocupan buques de otros pabellones, con menos control de la actividad y menos sostenbilidad.

"Hay margen de mejora en la red de acuerdos", ha reconocido.

La UE continuará este año con la negociación para renovar los acuerdos con Seychelles y comenzará conversaciones sobre los pactos con Gabón, Mauricio, Mauritania y Marruecos, según ha expuesto el director de gobernanza internacional de la Dirección de pesca "Mare" de la Comisión Europea (CE), Fernando Andresen Guimaraes.

Los últimos acuerdos firmados han sido con Costa de Marfil y las Islas Cook.

El representante de la CE ha repasado las prioridades dentro de la acción exterior de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) para 2026, en un año en que está previsto, en primavera, un informe del Ejecutivo comunitario sobre el funcionamiento de esta política y una eventual propuesta de reforma.

Otras cuestiones clave son la entrada en vigor del reglamento de control de la UE que afecta a las importaciones y, dentro de los acuerdos comerciales, las negociaciones con India, Filipinas, Malasia o Tailandia.

Asimismo, está prevista la evaluación del régimen de cuotas de importaciones pesqueras con ventajas arancelarias para abastecer a la industria comunitaria. EFECOM

