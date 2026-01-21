Espana agencias

España condena la nueva agresión israelí contra las instalaciones de UNRWA en Jerusalén

Madrid, 21 ene (EFE).- El Gobierno ha condenado la nueva agresión perpetrada esta mañana por fuerzas israelíes contra las instalaciones de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación denuncia, a través de un comunicado difundido a los medios de comunicación, que se están violando los privilegios e inmunidades de la agencia de Naciones Unidas.

En concreto, alerta de que están derruyendo edificios de la Agencia de Naciones Unidas protegidos por las inmunidades del derecho internacional, bajo la supervisión de autoridades israelíes.

Ante estos "graves hechos", el departamento que dirige José Manuel Albares pide nuevamente al Gobierno de Israel que respete el derecho y las obligaciones internacionales, incluidas las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, que forman parte de lo acordado por los Estados miembros de la ONU.

Y reitera su respaldo a la UNRWA y a su "mandato esencial" para atender las necesidades de la población refugiada palestina hasta alcanzar una paz justa y duradera en la región. EFE

