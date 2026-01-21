Espana agencias

Empresarios chinos ven oportunidades en IA y piden a Pekín medidas para fomentar consumo

Guardar

Davos/Shanghái, 21 ene (EFECOM).- La inteligencia artificial (IA) representa una oportunidad en el cambio de modelo económico que está abordando China, para el cual será necesario que Pekín tome más medidas para impulsar el consumo, según empresarios participantes en un panel celebrado hoy en la cumbre anual del Foro Económico Mundial.

La consejera delegada del gigante chino del comercio electrónico Jingdong (JD.com), Sandy Xu Ran, reconoció que el país "aún afronta desafíos a corto plazo" en materia de demanda, lastrada por la falta de confianza de los consumidores tras los años del 'cero covid' y el impacto de la prolongada crisis inmobiliaria.

Es por ello que Pekín incluyó el consumo como prioridad en el nuevo plan quinquenal (2026-2030) y anunció que el multimillonario 'plan renove' para electrodomésticos u otros dispositivos electrónicos continuará este año.

Para incrementar todavía más la confianza de los consumidores, Xu sugirió que las autoridades "consideren relajar aún más las restricciones a las compras de viviendas o vehículos" y que impulsen medidas adicionales de estímulo centradas en segmentos como los servicios o los productos sanitarios.

La demanda de IA va a ser importante en ese proceso, apuntó la directiva: "Las búsquedas de productos de IA se multiplicaron por 100 en 2025. (...) Según una encuesta, las funciones de IA ya no son algo que esté bien tener, sino que son un requisito indispensable, un valor intrínseco para el producto. Es una clara tendencia de consumo".

Según el presidente de la procesadora de pagos China UnionPay -equivalente local de Visa o MasterCard-, Dong Junfeng, China se encuentra en un momento de cambio.

"En el pasado, solíamos comprar bienes, ahora adquirimos servicios", consideró.

Los datos de su empresa muestran además que los jóvenes han dado la espalda a las marcas de lujo en favor de experiencias personalizadas, pero que en zonas rurales la demanda de marcas y servicios de alta gama está aumentando.

Otro de los participantes en el panel, el ex número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI) Zhu Min, abundó en la idea de que China ha abrazado el cambio de modelo, apuntando a la tecnología -concretamente, a la IA, la computación cuántica, la fusión nuclear o la robótica-, a la modernización manufacturera y al consumo como pilares.

"El foco está ahora enteramente en el mercado nacional. China se ha puesto muy en serio con el consumo (...) porque no tenemos otra opción, dado lo muy volátil del entorno internacional", aseveró el economista, que recalcó la necesidad de combinar manufactura e IA: "Primero, China hacía las cosas baratas; luego, baratas y buenas; y ahora, baratas, buenas y de alta tecnología".

IA y desequilibrios

Desde la irrupción de DeepSeek, las tecnológicas chinas han atraído un gran interés por parte de inversores internacionales, lo cual facilitó que, en 2025, la Bolsa de Hong Kong fuese número uno a nivel mundial en lo que a salidas a bolsa se refiere, beneficiándose asimismo de la búsqueda de mercados alternativos para diversificar.

No obstante, el presidente de HKEX, el operador de ese parqué, Carlson Tong, llamó hoy a la prudencia.

"Tenemos que ser muy cautos a la hora de distinguir la popularidad inmediata y la sostenibilidad a largo plazo", arguyó.

En su opinión, existen grandes oportunidades en el sector de la IA para los inversores, pero los que realmente se beneficiarán serán aquellos que "sepan diferenciar" entre las compañías que puedan alcanzar la rentabilidad o que registren patentes y las que "simplemente se están subiendo al carro".

En cualquier caso, todavía queda "mucho por arreglar" en la economía china, según Eswar Prasad, profesor de la estadounidense Universidad Cornell, quien reconoció el gran éxito de China a la hora de diversificar sus exportaciones para esquivar el impacto de la guerra comercial y apuntalar así una coyuntura doméstica marcada por "un enorme desequilibrio que sigue creciendo".

Sin embargo, el académico se preguntó si la situación es sostenible: "La duda es si el mundo está dispuesto a tolerar que la segunda mayor economía necesite que tiren de ella, en lugar de que China, tal y como hizo tras la crisis financiera global (de 2008), tire del mundo", remató. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desmantelan una macrofábrica ilegal de tabaco con material valorado en 3 millones de euros

Infobae

La Armada vigila el paso de dos buques rusos por aguas de interés nacional en una semana

Infobae

Beltrán: "Siempre he dado lo mejor de mí por el Celta"

Infobae

Ter Stegen a su llegada a Girona: "Tengo muchas ganas de empezar"

Infobae

Presidente del Betis: "Pese a las bajas, hay un compromiso para sacar el partido adelante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España participa en la producción

España participa en la producción del PAC-3 MSE de EEUU: “Es el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions