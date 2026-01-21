El UCAM Cartagena buscará la Final a Cuatro europea ante el Saint Quentin francés

Cartagena, 21 ene (EFE).- El UCAM Cartagena Tenis de Mesa buscará ante el Saint Quentin TT francés la clasificación para la Final a Cuatro de la Liga de Campeones femenina, máxima competición europea por clubes de su deporte, en una eliminatoria que afrontará a mediados del próximo mes de febrero con la vuelta en casa.

Así lo deparó el sorteo para el equipo dirigido por Jesús Cantero, que tendrá enfrente a un adversario que se ha convertido en habitual durante las últimas temporadas con victorias repartidas para uno y otro equipo.

El UCAM TM se plantó en la ronda de cuartos de final de forma brillante al ganar sus cuatros partidos de una fase en la que superó tanto en casa como a domicilio a otro conjunto galo como el Etival Clairefontaine ASRTT (3-1 y 1-3) y al Novi Sad serbio (3-0 y 2-3).

Contra el Saint Quentin el choque de ida se celebrará el miércoles 11 o el jueves 12 de febrero y el de vuelta se disputará tan sólo dos o tres días después, el sábado 14, en la pista del pabellón Cuatro Santos. El primer propósito de las cartageneras en esta doble confrontación será la de encarrilar el pase en Francia para cerrarlo en casa.

En juego estará el hecho de poder pelear por el cetro continental en la Final a Cuatro que tendrá lugar en Polonia el próximo mes de mayo.

En esta instancia del campeonato son mayoría los equipos franceses -cuatro de ocho- mientras que hay dos polacos, un alemán y el UCAM.

Las otras eliminatorias son KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg-Etival, PGE Fibrain Ku AZS Politechknika Rzeszow-TTC Berlín Eastside y el duelo galo Saint Denis TT 93-Metz TT. EFE

