Espana agencias

El UCAM Cartagena buscará la Final a Cuatro europea ante el Saint Quentin francés

Guardar

Cartagena, 21 ene (EFE).- El UCAM Cartagena Tenis de Mesa buscará ante el Saint Quentin TT francés la clasificación para la Final a Cuatro de la Liga de Campeones femenina, máxima competición europea por clubes de su deporte, en una eliminatoria que afrontará a mediados del próximo mes de febrero con la vuelta en casa.

Así lo deparó el sorteo para el equipo dirigido por Jesús Cantero, que tendrá enfrente a un adversario que se ha convertido en habitual durante las últimas temporadas con victorias repartidas para uno y otro equipo.

El UCAM TM se plantó en la ronda de cuartos de final de forma brillante al ganar sus cuatros partidos de una fase en la que superó tanto en casa como a domicilio a otro conjunto galo como el Etival Clairefontaine ASRTT (3-1 y 1-3) y al Novi Sad serbio (3-0 y 2-3).

Contra el Saint Quentin el choque de ida se celebrará el miércoles 11 o el jueves 12 de febrero y el de vuelta se disputará tan sólo dos o tres días después, el sábado 14, en la pista del pabellón Cuatro Santos. El primer propósito de las cartageneras en esta doble confrontación será la de encarrilar el pase en Francia para cerrarlo en casa.

En juego estará el hecho de poder pelear por el cetro continental en la Final a Cuatro que tendrá lugar en Polonia el próximo mes de mayo.

En esta instancia del campeonato son mayoría los equipos franceses -cuatro de ocho- mientras que hay dos polacos, un alemán y el UCAM.

Las otras eliminatorias son KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg-Etival, PGE Fibrain Ku AZS Politechknika Rzeszow-TTC Berlín Eastside y el duelo galo Saint Denis TT 93-Metz TT. EFE

Ij/bc/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP convoca a las 12.00 horas un minuto de silencio en la sede del partido por el accidente en Adamuz

Al menos 39 personas han perdido la vida y más de un centenar resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren en Córdoba, mientras fuentes de la formación recalcan coordinación permanente, solidaridad y reunión de emergencia con expertos en infraestructuras

El PP convoca a las

La nueva película de Chris Pratt: una distopía donde los jueces son sustituidos por la IA

Infobae

Junqueras ve las críticas de Feijóo a la nueva financiación como "el mejor aval" al modelo

Oriol Junqueras destaca que la postura del Partido Popular frente al acuerdo fiscal impulsado junto al Ejecutivo refuerza su legitimidad, resalta el coste de años sin reformas y recalca la complejidad para lograr respaldo suficiente en el Congreso

Junqueras ve las críticas de

Sumar cancela la reunión con Pedro Sánchez tras el accidente de tren en Adamuz

El encuentro entre Verónica Barbero, referente de Sumar, y el jefe del Ejecutivo queda aplazado después de la tragedia ferroviaria en Córdoba, donde 39 personas murieron y más de 150 resultaron heridas según datos oficiales

Sumar cancela la reunión con

Las chinas Xiaomi y Transsion rebajan metas de ventas de móviles por la escasez de memoria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desahucian a una pareja de

Desahucian a una pareja de Melilla por haber realizado unas obras sin permiso en una vivienda que habitaban con un contrato verbal

Más allá de la baliza, la rueda y el chaleco: el kit de emergencias que deberías llevar en el coche para afrontar imprevistos

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y la titulación de un curso virtual

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

8 trucos para descongelar los cristales del coche

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco